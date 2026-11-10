El Gobierno autoriza 105,8 millones para el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de 2026-2028

Archivo - Varios bomberos trabajan en las labores de extinción, a 14 de agosto de 2026, en Lousame, A Coruña, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes el encargo a TRAGSA del servicio de preparación, prevención y extinción de incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) por un importe máximo de 105,8 millones de euros para el periodo 2026-2028, según ha informado el departamento.

El encargo prevé destinar 54,25 millones de euros en 2027 y 51,60 millones en 2028 a consolidar las mejoras del dispositivo y avanzar en la profesionalización de su personal a través de TRAGSA, conforme a la ley básica de bomberos forestales. Asimismo, garantiza la continuidad de todas las brigadas y equipos especializados durante todo el año.

Con ello, se mantiene el apoyo del MITECO a las comunidades autónomas (CCAA) en la preparación, prevención y extinción de incendios forestales mediante brigadas especializadas, equipos de prevención y análisis, programas de preparación y servicios de coordinación.

Este apoyo se integra en un dispositivo más amplio que incluye medios aéreos y la flota estatal de aviones anfibios Canadair, operada y mantenida por el Ministerio de Defensa. Por su parte, el MITECO continúa modernizando las bases de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) para mejorar sus instalaciones y condiciones de trabajo.

Las principales novedades incluyen una brigada adicional para la BRIF de Ruente (Cantabria), un mayor esfuerzo de sensibilización ciudadana y actividades para mejorar la coordinación entre administraciones cuando sea necesario compartir recursos. En el ámbito de la preparación, se incorporará un curso de dirección técnica de extinción, conforme a la recomendación técnica de competencias y formación aprobada por el Comité de Lucha contra Incendios Forestales.

Además, España mantendrá su capacidad de asistencia internacional mediante el equipo de expertos FAST, coordinado por el MITECO junto con las comunidades autónomas y el Ministerio del Interior, y el módulo de bomberos forestales de las BRIF, ambos certificados en el Mecanismo Europeo de Protección Civil.