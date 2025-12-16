Gobierno y Cataluña invertirán 1.000 millones en 15 años para modernizar el centro de investigación Sincrotrón ALBA

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha avanzado este martes que invertirá al 50% con la Generalitat de Cataluña un total de 1.000 millones de euros durante los próximos 15 años para que el Sincontrón ALBA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), única fuente de luz de sincrotrón en España, pase a ser una infraestructura de cuarta generación.

"(Se realizará la inversión) para que esta infraestructura, que ahora mismo es de tercera generación, dé el salto a una infraestructura de cuarta generación, como están haciendo todos los países que quieren seguir teniendo las infraestructuras en la frontera del conocimiento", ha recalcado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Sincontrón ALBA es un complejo de aceleradores de electrones que permite visualizar y analizar la materia y sus propiedades a nivel atómico y molecular. Según ha explicado Morant, "permite conocer muchísimo más la materia y con eso pues aplicar nuevas fórmulas" por ejemplo en nuevos tratamientos contra el cáncer.

La entidad pública explica en su web que ALBA recibe "más de 2.200 usuarios", personal científico que realizan experimentos para visualizar y analizar la materia y sus propiedades a nivel atómico y molecular. Para ello se usan técnicas basadas en las posibilidades que ofrece la gran intensidad del haz de luz de sincrotrón, como la microscopia, la espectroscopia o la difracción.