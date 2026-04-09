El Gobierno cesa a la presidenta de AEMET, María José Rallo, "a petición propia"

Archivo - La presidenta de AEMET, María José Rallo, durante la presentación del plan estratégico de AEMET y de su nueva imagen corporativa, en La Casa Encendida, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el cese de María José Rallo como presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) "a petición propia".

El cese ha sido propuesto por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y se deliberó sobre él en el Consejo de Ministros de esta semana. En el texto del BOE se le agradecen los servicios prestados.

El Gobierno aprobó el nombramiento de Rallo como presidenta de AEMET el 27 de noviembre de 2023. Hasta entonces, Rallo había ostentado el cargo de secretaria general de Transportes y Movilidad hasta el inicio del mes de diciembre, cuando se hizo oficial el nombramiento de Marta Serrano como nueva responsable en este cargo.

Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado y ha desarrollado toda su trayectoria en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Por otra parte, ha trabajado como jefa del Gabinete Técnico de la secretaria general de Transporte, subdirectora general de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras y vocal asesora del Gabinete del secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación.