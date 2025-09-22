El Gobierno concede ayudas de 6,49 millones de euros a medios de comunicación para proyectos de inteligencia artificial

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una visita a la empresa Multiverse Computing, a 20 de septiembre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Arnaitz Rubio - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha resuelto conceder ayudas por valor de 6,49 millones de euros a 18 proyectos para la integración de inteligencia artificial en las cadenas de valor de medios de comunicación en el marco del Plan de Acción por la Democracia.

Según ha explicado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el objetivo de esta iniciativa, que actúa en áreas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los datos, es fortalecer digitalmente al sector de los medios de comunicación "para preservar su competitividad y que pueda ofrecer información veraz a la ciudadanía".

El propósito es financiar proyectos de integración de inteligencia artificial en fase de desarrollo experimental en la cadena de valor de medios de comunicación del sector editorial. Las ayudas están dirigida a grandes o medianas empresas con publicaciones de tirada supraautonómica, en más de 2 comunidades autónomas, que acrediten publicación en papel, bien sea diaria o periódica, y que dispongan también de un medio digital asociado.

REFUERZO EN ÁREAS CLAVE

Entre las aplicaciones que pueden desarrollar los beneficiarios se incluyen la verificación de hechos (fact-checking), personalización de contenidos, es decir, sistemas que ajusten las noticias a los intereses y necesidades del usuario y moderación de comentarios

Así, también se incluyen aplicaciones de indexado, metadatado y búsqueda de contenidos, de transcripción y accesibilidad y herramientas para simplificar textos y hacer las noticias más accesibles, sin descartar otras aplicaciones innovadoras de IA que refuercen el modelo de negocio de los medios.

"España se suma así a la estela de países europeos que han apoyado a sus medios de comunicación privados para fortalecer la democracia", ha manifestado el ministerio en nota de prensa. Este programa de ayudas está alineado con la normativa y mejores prácticas en autorregulación que está promoviendo la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación (EMFA) para proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación europeos.

Esta línea de ayudas está convocada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024, impulsada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Plan de Ayudas para la Digitalización de los Medios de Comunicación está también avanzando con medidas para reforzar la innovación basada en la compartición de datos, donde se han ejecutado ayudas por valor de 5,74 millones de euros para 9 proyectos de medios de comunicación, sumando las convocatorias de centros demostradores y casos de uso y la de productos y servicios de espacios de datos, según ha informado el ministerio.

Asimismo, hasta el 31 de diciembre, los medios de comunicación podrán optar a préstamos, por un valor total de 19,5 millones de euros, para desarrollar proyectos de digitalización y lenguas cooficiales gestionados por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).