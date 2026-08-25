El Gobierno concederá 2 millones de euros a los ayuntamientos de Doñana por iniciativas de igualdad de trato a migrantes

Archivo - Las marismas de Doñana es el escenario que acoge la tradicional Saca de las Yeguas a su paso por la aldea almonteña de El Rocío. A 26 de junio de 2026 en Almonte, Huelva (Andalucía, España).
Archivo - Las marismas de Doñana es el escenario que acoge la tradicional Saca de las Yeguas a su paso por la aldea almonteña de El Rocío. A 26 de junio de 2026 en Almonte, Huelva (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo
Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 25 agosto 2026 19:12
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MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos del área de influencia del Espacio Natural de Doñana para financiar iniciativas dirigidas a la igualdad de trato de la población de origen extranjero, según aparece en la web de La Moncloa.

En concreto, el objetivo es financiar las iniciativas locales que contribuyan a la consecución de los objetivos del Marco de Actuaciones de Doñana, mediante propuestas de prevención, sensibilización y divulgación destinadas a la población de origen extranjero.

La financiación total prevista asciende a dos millones de euros, repartidos según criterios de población, peso de la población inmigrante y existencia de asentamientos. Las ayudas se concederán de forma directa mediante convenios entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los 14 ayuntamientos beneficiarios del entorno de Doñana.

Entre las actuaciones subvencionables, el Gobierno cita las campañas de sensibilización, acciones de promoción de la cohesión social e igualdad de trato, difusión de materiales informativos sobre extranjería en varios idiomas, puntos de información para trabajadores extranjeros, oficinas móviles de asesoramiento y servicios de atención y orientación administrativa.

A su vez, también indica que serán financiables los gastos de personal, materiales, equipamiento y funcionamiento vinculados a los proyectos. El Real Decreto prevé un pago único anticipado tras la firma de los convenios y establece como plazo de ejecución de los nuevos proyectos hasta el 1 de diciembre de 2027.

Asimismo, amplía el plazo de ejecución de los proyectos subvencionables en la anterior convocatoria (2025) hasta el 31 de diciembre de este año.

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