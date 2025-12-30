El Gobierno destina 4,8 millones de euros en 2025 a proyectos de protección animal

Archivo - Un perro - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha adjudicado durante el año 2025 un total de 4,8 millones de euros a proyectos de protección animal, llevados a cabo en todo el país por diversas entidades, tanto públicas como privadas.

En concreto, a finales de este mes de diciembre se han adjudicado casi 4 millones de euros a unas 500 entidades públicas y privadas que han presentado proyectos para actividades de recogida y refugio de animales abandonados, así como para la gestión de las poblaciones de gatos comunitarios que viven en su entorno.

De ellos, casi un millón se ha dedicado a ayuntamientos menores de 10.000 habitantes, que son quienes disponen de menores recursos técnicos y humanos para realizar esta labor.

En esta última convocatoria se han presentado más de 2.000 proyectos por parte de protectoras privadas y entidades locales. Esto supone un incremento del 15% respecto de las solicitudes recibidas en 2024, y muestra que el trabajo en favor de la protección animal tiene cada vez más reflejo entre las instituciones y en la sociedad civil que impulsa la labor de las entidades protectoras privadas.

El Ministerio de Derechos Sociales también ha renovado su compromiso con el cuidado de los animales de compañía de las personas más vulnerables, atendiendo al hecho de que estos animales "son parte fundamental de los vínculos familiares de estas personas, y como tales tienen una función de bienestar y cuidado mutuo que es preciso mantener y proteger".

En este sentido, se han concedido 350.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el programa 'Acopet' de atención y acogida de los animales de compañía de mujeres víctimas de violencia machista, que este año ha atendido a los animales de más de 100 mujeres.

Igualmente, se han dedicado más de 300.000 euros al programa 'Mejores Amigos' que desarrolla la asociación FAADA para dar atención veterinaria a los animales de personas en situación de vulnerabilidad, y de forma específica a personas sin hogar, siempre en colaboración con los servicios sociales de base de entidades locales de toda España.

Desde su puesta en marcha en 2023, este programa ha atendido a unos 850 animales, ha formado a casi 500 personas trabajadoras de los servicios sociales y ha atendido casi 2.800 consultas de los citados servicios sociales.

Además, durante el año 2025 el Ministerio ha otorgado 50.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para desarrollar un programa formativo del personal de los 8.132 ayuntamientos españoles, en materias relacionadas con la protección animal, tales como el conocimiento de la normativa, la gestión de las colonias felinas o el vínculo entre personas y animales.

Por último, se han destinado 100.000 euros a un proyecto de estudio del comportamiento de gatos comunitarios en espacios insulares, que va a desarrollarse por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a lo largo de los próximos dos años.

El objetivo del estudio es mejorar el conocimiento acerca del comportamiento de estos animales, su interacción con el ser humano y su impacto sobre otras especies animales que habitan en las islas.