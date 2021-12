El Gobierno dice que la negociación de la Ley Audiovisual "avanza a buen ritmo" pero elude citar empresas concretas

El objetivo de la norma, según señala la portavoz del Ejecutivo, es "armonizar" la legislación al contexto europeo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha afirmado este viernes que la negociación con otras fuerzas políticas sobre la Ley General de Comunicación Audiovisual "avanza a buen ritmo" y que el texto del Ejecutivo "se va a ver enriquecido" en el trámite parlamentario.

"Me permitirán también que no me refiera concretamente a empresas particularaes en este caso", ha dicho preguntada si finalmente plataforma extranjeras como Netflix o HBO tendrán que cumplir la cuota del 6% de catalán en su catálogo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez ha puesto de relieve el "objetivo" que el Gobierno pretende con esta Ley General Audiovisual, y que pasa por que España "armonice" su legislación al contexto europeo. Así, ha señalado que el Ejecutivo cree que el audiovisual "es un nuevo sector productivo" en el que "ahondar en el crecimiento económico y en la generación de empleo".

"Esta ley es una herramienta para avanzar en la disposición del Gobierno en construir y en hacer de España un Hub audiovisual que genere riqueza, que genere posibilidades de empleo y de desarrollo".

En segundo lugar, ha reiterado "el compromiso del Gobierno de España con el uso de todas las lenguas" del Estado y "el uso de las lenguas cooficiales". "La puesta en valor de algo que nos une y que nos hace un país más rico siempre es objetivo de este Gobierno", ha remachado, para después destacarlo "en este contexto previo al Día de la Constitución Española".

En relación con las relaciones con otros grupos políticos que tendrán que dar su apoyo a esta ley para que definitivamente la propuesta del Gobierno salga adelante, la portavoz ha manifestado que "se han mantenido distintas reuniones, avanzan con absoluta normalidad".

"Hay coincidencia en estos dos objetivos: en sostener e impulsar nuestro país como líder en el Hub audiovisual europeo y, por otro lado, el compromiso claro de poner en valor las lenguas cooficiales de nuestro país", ha reiterado de nuevo.