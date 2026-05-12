El Gobierno estudia un procedimiento automático para solicitantes de asilo procedentes de Mali

Archivo - Comparecencia de personas malienses solicitantes de asilo en Vitoria-Gasteiz - SINDICATO DE VIVIENDA - Archivo

VITORIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España quiere establecer, con carácter general, un procedimiento automático para que las personas solicitantes de asilo procedentes de Mali no tengan que pernoctar en la calle y poder dar una respuesta "inmediata" que "ponga por delante a las personas".

"Mali es un país de África Occidental que ha sufrido siete golpes de Estado seguidos, con una inestabilidad política muy evidente y con una situación de terrorismo donde las personas están huyendo de una situación tremendamente dolorosa. Por tanto, estamos pensando en cómo podemos establecer, con carácter general, un procedimiento automático donde no se dé ese tipo de situaciones", ha manifestado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

Así lo ha trasladado este martes Cancela durante su visita a la obras del futuro Centro de Acogida de Protección Internacional de Vitoria-Gasteiz, cuestionada por las personas procedentes de Mali que han pernoctado y por las que siguen viviendo en las calles de la capital alavesa en espera de poder llevar a cabo su proceso de solicitud de asilo. En este sentido, ha asegurado que el Estado puso "solución de manera inmediata" al asunto.

Al respecto, ha destacado la coordinación con el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para "derivarlos a nuestros centros en comunidades autónomas adyacentes y a otros centros del sistema en España".

La responsable política ha explicado que se trata de personas que vienen "aquí, porque las comisarías dan citas de manera más rápida, y que ya están en el sistema de acogida, a las que ha sumado a malienses que se desplazaban a Francia y tuvieron que volverse aquí y empezar de nuevo su proceso de solicitud de asilo, lo que derivó en una situación de calle en momentos puntuales".

Cancela ha argumentado que, sobre todo, se dio durante el pasado verano, lo que, sumado al incremento de población que se da en esas épocas, ocasionó "un impacto en la convivencia de la ciudadanía".