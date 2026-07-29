El Gobierno habilita frecuencias adicionales para emergencias que podrán ser usadas en toda España sin autorización

El sol es eclipsado por el humo de los incendios, a 23 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha habilitado una serie de frecuencias adicionales para ser utilizadas en las redes de Radio Móvil Privadas (PMR, similares a los tradicionales 'walkie-talkie') sin necesidad de solicitar autorización a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, con el objetivo de facilitar las comunicaciones por radio de los servicios de emergencias de todo el país cuando, en situaciones excepcionales, tengan que actuar fuera de la comunidad autónoma a la que pertenezcan.

"La emergencia climática nos obliga a estar cada vez mejor preparados ante unos incendios más virulentos, que exigen la colaboración de efectivos llegados de distintos lugares", ha explicado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en su visita al puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid), donde se hace seguimiento de los incendios.

Óscar López ha explicado que "lo que antes ocurría de manera muy puntual puede ser cada vez más frecuente". "Por eso vamos a anticiparnos para garantizar y agilizar las comunicaciones de los servicios de emergencias", ha subrayado.

Según ha detallado el Ministerio, en situaciones normales, los servicios de emergencia y de protección civil de cada comunidad autónoma actúan en su ámbito geográfico y disponen de un número suficiente de frecuencias previamente autorizadas para estas comunicaciones.

Se trata de frecuencias para redes de comunicación privadas de banda estrecha. Las que más se utilizan para estos fines son las de 146 a 174 MHz y de 380 a 425 MHz, con un ancho de banda cada canal de 12,5 kHz o de 25 kHz, que conforman una red privada de comunicación vía radio.

En situaciones de emergencia, como las que se están produciendo en las últimas semanas debido a los incendios que afectan a distintos puntos del país, los servicios de emergencia y de protección civil de las distintas comunidades se desplazan fuera de su territorio y tienen que solicitar autorización para utilizar temporalmente frecuencias distintas a las ya autorizadas en su ámbito geográfico.

Estas autorizaciones se solicitan a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Ahora, el Ministerio ha habilitado un conjunto de frecuencias disponibles en todo el territorio nacional (península, islas y ciudades autónomas) para facilitar que los servicios de emergencias puedan usarlas en cualquier lugar en el que se precise apoyo sin necesidad de solicitarlo expresamente.

El uso de estas frecuencias queda así autorizado de oficio y se agiliza su uso para situaciones de excepción, bajo la coordinación del ente competente al mando de la emergencia.