El Gobierno y la Iglesia firman hoy un acuerdo para la reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante la entrega de los despachos a la 63ª promoción de la carrera fiscal, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La entrega de los despachos se realiza a los 76 integrantes de la 63ª promoción de la - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y la Conferencia Episcopal Española han acordado la creación de "una vía nueva a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial".

Será este mismo jueves a partir de las 09.00 horas cuando el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, y el Presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, rubriquen ese acuerdo.

Así lo ha anunciado la Conferencia Episcopal, que ha indicado que será a partir de las 10.00 horas cuando el ministro presente los detalles del acuerdo en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Justicia. A continuación, comparecerán conjuntamente tanto Argüello como Sariego.