Gobierno e Iglesia se reúnen mañana, cinco días después del encuentro de Bolaños con Parolin

Archivo - El secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, en una fotografía de archivo. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno se reunirá este miércoles con el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el secretario general de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Miguel Zamora, según ha adelantado Vida Nueva y han confirmado a Europa Press fuentes del encuentro.

La reunión se produce apenas cinco días después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reuniera con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, en el Vaticano, para abordar "diferentes asuntos de interés en las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado".

Aunque las mismas fuentes no han confirmado el motivo del encuentro de este miércoles, la reunión podría haber sido convocada para hablar sobre el plan de los obispos para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.

Según los datos publicados el pasado mes de septiembre, la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA), organismo creado por la CEE y la CONFER, ha recibido en el último año un total de 89 solicitudes de reparación integral, de las que se han resuelto 39, con una propuesta de indemnización de entre 3.000 y 100.000 euros, en función de la gravedad.

En concreto, de las 89 solicitudes de reparación integral recibidas, 32 pertenecen a casos en diócesis y 57, a casos sucedidos en el seno de congregaciones religiosas.

Algo menos de la mitad, un total de 39 de estas solicitudes han sido resueltas, con una propuesta de reparación integral cuya cuantía oscila entre los 3.000 y 100.000 euros, en función de "la gravedad, las consecuencias y las circunstancias que concurrieron en el abuso, además de otra serie de conceptos de reparación en especie y de compromisos por parte de las instituciones", según explica la comisión asesora.

El resto de los casos no resueltos están a la espera de la recepción de los informes correspondientes de parte de las instituciones eclesiales con las aportaciones de las víctimas.

Según explicó la comisión asesora, "en la mayoría de los casos", se han resuelto "en un tiempo no superior a tres meses".

En este primer año, la Comisión Asesora, ha trabajado, además, en la elaboración de su reglamento de actuación, en los baremos aplicables para las indemnizaciones y en el diseño de los documentos y el método para realizar la solicitud y el procedimiento.

El ámbito de actuación de esta Comisión Asesora está en aquellos casos de abusos sexuales cometidos contra menores de edad o personas con discapacidad intelectual, en los que el caso ha prescrito o en los que el agresor ha fallecido o es inimputable.

La comisión asesora está formada actualmente por 10 miembros, entre ellos, un representante de la CEE, uno de CONFER y ocho profesionales independientes (cuatro del ámbito de la carrera judicial y fiscal, de cuerpos jurídicos al servicio del Estado y de la universidad, y cuatro terapeutas con experiencia de atención a víctimas de abusos), que ofrecen su servicio de manera voluntaria.