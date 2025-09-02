El Gobierno inicia el procedimiento para determinar la sede física del Centro Nacional de Vulcanología

Archivo - Vistas del volcán Tajogaite - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el inicio del procedimiento para la determinación de la sede física del Centro Nacional de Vulcanología.

El objetivo del Gobierno con el Centro Nacional de Vulcanología "es contar con un centro que favorezca la investigación científica y tecnológica y que permita la coordinación nacional en este ámbito".

Así lo ha avanzado este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.