El Gobierno lanza GOTA, una plataforma con toda la información hidrológica y un sello de gestión transparente del agua

Aagesen presenta 'GOTA', una plataforma digital que pone al alcance de la ciudadanía información sobre el agua en España. - MITECO

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha presentado este jueves el 'Observatorio GOTA para la Gestión Operativa y Transparente del Agua', una plataforma digital impulsada por el Ministerio que encabeza y que pone al alcance de la ciudadanía información "clara, útil y actualizada" sobre el agua en España.

Además, ha avanzado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará este viernes 8 de mayo un sello de gestión trasparente del agua. "Un sello fundamental que permite (...) reconocer el esfuerzo de los usuarios por la excelencia, por la transparencia y por la eficiencia en la gestión de este recurso tan importante en nuestra vida", ha indicado en el acto de presentación.

La plataforma 'GOTA' integra "por primera vez en un único espacio" información hidrológica, meteorológica y de predicción procedente de distintas fuentes oficiales, según ha explicado Transición Ecológica. En total, cuenta con más de 4.000 sensores repartidos por todo el territorio con 18 fuentes de información distintas. Se estructura en cuatro grandes apartados: Transición Hidrológica, Boletín Hidrológico Semanal, Usos del Agua, Transparencia y PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

Entre sus principales funcionalidades, Transición Ecológica ha destacado que GOTA incorpora un portal de hidrología con datos actualizados de las Confederaciones Hidrográficas, con indicadores como el volumen de agua embalsada, los caudales de ríos, el estado de los acuíferos o la evolución de la nieve. Asimismo, incluye información actualizada de AEMET sobre precipitación, temperatura, viento y humedad, así como previsiones meteorológicas.

A su vez, añade un espacio específico para el boletín hidrológico semanal. De acuerdo con MITECO, el Observatorio permite visualizar todos estos datos mediante herramientas gráficas interactivas, comparar periodos temporales y cruzar variables. Por otra parte, integra un sistema de avisos que permite identificar de forma rápida situaciones de riesgo, como posibles inundaciones, a través de umbrales de caudal y desembalses representados con códigos de color.

Asimismo, se completa con información procedente de sistemas europeos como Copernicus y el sistema EFAS de alerta temprana de inundaciones, que aportan predicciones a varios días vista y refuerzan la capacidad de anticipación ante episodios adversos.

De acuerdo con Aagesen, la gran novedad es tener en una misma plataforma información hidrológica y meteorológica, lo que permite un acceso "rápido, útil, interoperable e intuitivo" a ella. Además, incluyen datos que "no estaban disponibles", pero que ahora se van a digitalizar. "(Esto) va a permitir también mejores diagnósticos, mejor diseño de medidas y mejores actuaciones por parte de todos y cada uno de los usuarios", ha explicado.

Desde su punto de vista, la plataforma va a ser una herramienta de "máxima utilidad" para luchar contra la desinformación "que alimenta el negacionismo climático. "Creemos que GOTA va a reforzar la transparencia, siempre fundamental, pero sobre todo reforzar la salud de la información que llega a nuestros queridos ciudadanos y ciudadanas", ha recalcado.

ES "IMPORTANTE" QUE GOTA INCLUYA DATOS "NO CÓMODOS"

Durante las mesas de debate, algunos de los participantes han lanzado peticiones al Ministerio relativas a GOTA o a la gestión del agua. De esta manera, la investigadora y socia fundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Nuria Hernández Mora, ha destacado la "importancia" de que GOTA incluya datos "no cómodos", como por ejemplo sobre los responsables de los vertidos o los impactos que éstos tienen.

"Esos tienen que estar públicamente accesibles, no pueden estar restringidos únicamente a usuarios privados, como hemos visto. Es fundamental saber, porque los retos que tenemos sobre la mesa, la falta de cumplimiento de los objetivos, depende de conocer quién está utilizando el agua, en qué medida, cómo se reparte, quién está generando los impactos sobre nuestras masas de agua que hace que no estemos cumpliendo los objetivos ambientales", ha recalcado.

Por su parte, el miembro de la Comisión Permanente de FENACORE, José Luis Pérez, ha reclamado a Transición Ecológica más convocatoria del PERTE de Regadíos. "Hay una petición, hay un ruego, hay casi una exigencia. Pido al ministerio, (...) pedimos ya, necesitamos, exigimos el PERTE 3, el PERTE 4", ha reclamado.