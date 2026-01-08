Gobierno lanza su primera campaña publicitaria ante el cambio climático:"Somos la única especie capaz de hacerle frente"

El Gobierno presenta su primera campaña contra el cambio climático: "Somos la única especie capaz de hacerle frente". - MITECO

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha presentado este jueves en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la "primera" campaña publicidad institucional de sensibilización ante el cambio climático del Gobierno, que representa al planeta Tierra en la figura de una anciana y lleva por eslogan 'Cambio climático, el gran desafío de vuestra era'.

En total, la campaña de publicidad tiene un presupuesto de alrededor de dos millones de euros (280.000 destinados a la creatividad y 1,7 millones a la difusión en medios), comenzará a difundirse en redes sociales de manera inmediata y estará presente en espacios digitales, televisivos, cines y exteriores en los próximos meses.

"Hemos querido que sea la Tierra que tiene su experiencia, su memoria, la que nos cuente y la que nos recuerde en primera persona un mensaje que yo creo que es esencial. Lo tratamos de, bueno, comunicar una y otra vez, pero es muy importante. Somos la única especie capaz de hacer frente a la emergencia climática", ha señalado Aagesen durante su intervención en el acto.

En el 'spot', la madre Tierra toma la palabra y se dirige directamente a la ciudadanía, interpelando a la humanidad sobre sus decisiones presentes y futuras. De este modo, la campaña plantea el cambio climático como el gran desafío de la generación actual, pero también como una oportunidad para actuar de forma conjunta a partir de cuatro ejes: ciencia y soluciones, sector primario sostenible, salvaguarda de la biodiversidad e innovación, economía y bienestar.

De acuerdo con Transición Ecológica, esta campaña se alinea con el eje de actuación número 11 del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, cuyo segundo borrador presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de las vacaciones navideñas. Este eje plantea la "promoción de una cultura cívica de la prevención y respuesta a emergencias climáticas" con el propósito de construir una sociedad más resiliente y preparada.

En este sentido, Aagesen ha subrayado que España va a seguir impulsando el Pacto. "Un pacto que, como saben, estamos trabajando con toda la sociedad, con todas las instituciones", ha recordado.

LAMENTA LA SALIDA DE EEUU DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LA ONU

Por otro lado, la titular de Transición Ecológica ha "lamentado profundamente" que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya retirado al país de varias agencias internacionales, entre ellas la de la Organización de Naciones Unidas dedicada al Clima. Así, ha comentado que "sorprende" cómo en un momento en el que se tiene "más información" y en el que los impactos del cambio climático "son cada vez más visibles, es cuando más se estén viendo "ataques al conocimiento científico".

"Por eso hoy es más importante que nunca seguir reivindicando la importancia de la ciencia, y por eso hoy también lamentamos profundamente que un país que fue fundacional de la Convención Marco de Naciones Unidas y de ese panel de expertos, hoy de la espalda y quiera salirse de estas instituciones", ha indicado.

Por su parte, ha recalcado que España "va a seguir actuando con paso firme contra el cambio climático, apostando por el multilateralismo, por la acción climática, por la cooperación internacional y, por supuesto, apostando por la mejora y los avances en el conocimiento científico". "El coste de no actuar es inasumible", ha advertido la titular de Transición Ecológica.

A lo largo del acto, Transición Ecológica ha repasado algunos de los históricos anuncios a favor del medioambiente de la televisión española, como el 'Pezqueñines, no gracias' --utilizado desde la década los 80--; el 'spot' de 'Todos contra el fuego' con Joan Manuel Serrat en 1990; o el anuncio con el eslogan 'Yo ahorro energía. ¿Y tú, estás en mi equipo?' con la selección española en 2011, un año después de ganar el Mundial de Sudáfrica.