El Gobierno presentará en enero a los grupos parlamentarios su "decálogo" para reformar la Ley de Universidades

Publicado 23/12/2018 11:14:39 CET

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha revelado en una entrevista a Europa Press que el Gobierno prepara un "decálogo" de propuestas para reformar la Ley de Universidades que será presentado en enero a los diferentes grupos parlamentarios. "En enero vamos a empezar a poner cosas negro sobre blanco y a hablar con los grupos políticos ya más en serio de cosas concretas", ha asegurado.

Duque anunció el pasado mes de julio, unas semanas después de asumir la nueva cartera creada por el Gobierno de Pedro Sánchez, su propósito de renovar la Ley de Universidades, como demandan los rectores y amplios sectores de la comunidad universitaria. En los últimos meses, el Ministerio ha hablado "con todos los actores" para "adquirir una serie de consensos" que se plasmarán en el documento que el Gobierno presentará en enero al resto de formaciones políticas.

"No se podía hacer más deprisa", apunta Duque, que en julio manifestó su intención de tener preparado un proyecto antes de que finalice esta legislatura. "No es cuestión de que queramos dejar una proyecto sobre la mesa el día que nos vayamos. Es simplemente que vamos a ir lo más rápido que podamos", precisa el ministro, que confía en tener todavía meses de trabajo para culminar reformas. "Si hoy me dicen que acabamos tal mes, pues entonces nos pondremos a correr, qué le vamos a hacer", se sincera.

Duque también ha manifestado que mejorar la equidad en el acceso a los estudios universitarios es uno de los objetivos de su Ministerio. Según el estudio 'La universidad española en cifras, año 2016 y curso académico 2016-2017' de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), bonificar al 99 por ciento los precios de primera matrícula en las universidades españolas a todos los alumnos costaría 488 millones de euros al año. Una medida que ya ha emprendido Andalucía y que el ministro no descarta que tomen otras comunidades si se aumenta la financiación.

"El sentir que yo noto es que sí, que es verdad que si la cantidad de dinero de las comunidad autónomas fuera superior, en casi todos los casos se va a utilizar en promover la equidad de acceso a la universidad", asegura Duque durante la entrevista.

CONTROLES EN LA UNIVERSIDAD

Sobre el ámbito universitario, Duque manifiesta que España debe "empezar a crecer en la calidad y menos en la cantidad" de títulos universitarios, que actualemente superan los 8.500, y anuncia que existe un acuerdo sobre las condiciones que deben cumplir las universidades para empezar a impartir Grados de tres años. También la propuesta para acreditar a las universidades con el objetivo de que puedan realizar "controles de calidad" internos que mejoren la fiscalización del trabajo en estas instituciones.

Sin embargo, Duque niega que la universidad española en conjunto esté bajo sospecha tras las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. "Está tan localizado, ya ni siquiera en un área, sino en un punto del sistema de universidades, que no debería contagiar al resto", dice sobre el Instituto de Derecho Público dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, responsable de los másters de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y de la exministra Carmen Montón, que fue compañera de gabinete de Duque.

Casos que el ministro de Universidades distancia de la polémica sobre la tesis doctoral del presidente Pedro Sánchez, sobre la que se ha creado una comisión de investigación en el Senado con la mayoría del Partido Popular. "Todo lo que he visto es todo lo normal, nada más", afirma Duque sobre la tesis de Sánchez.