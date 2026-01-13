El Gobierno promoverá una reforma legal para que no tributen las indemnizaciones a víctimas de abusos en la Iglesia

1042096.1.260.149.20260113132814 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz - Marta Fernández - Europa Press

El Consejo de Ministros ha acordado este martes llevar a cabo las reformas legislativas que sean "necesarias" para que las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia no tributen.

"Hemos dado cumplimiento íntegro a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y también hemos acordado que el Gobierno, en el contexto del acuerdo que firmamos la semana pasada con la Iglesia, va a promover las reformas legislativas que sean necesarias para que estas reparaciones, cuando sean económicas, las víctimas estén exentas de tributación", ha asegurado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Así lo ha puesto de manifiesto Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado que ha elevado al Ejecutivo el informe del acuerdo firmado con la Iglesia católica la semana pasada para la reparación de las víctimas de abusos sexuales.