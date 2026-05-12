El Gobierno reivindica que España "es un lugar seguro" para personas LGTBI+ pero reconoce que queda trabajo por realizar

Archivo - Ambiente en las calles de Madrid durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2025, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha reivindicado que España "es un lugar seguro" para las personas LGTBI+ pero ha reconocido que "queda trabajo por realizar".

"Aunque sabemos que los derechos nunca pueden darse por sentados, más si cabe ante la creciente involución de libertades y derechos que estamos viendo fuera de nuestras fronteras, España es un lugar seguro, pero también sabemos que queda trabajo por realizar. Por eso el Gobierno se compromete a adoptar las medidas para avanzar en erradicar la discriminación y la violencia que a día de hoy siguen sufriendo las personas LGTBI+ en diferentes ámbitos de su vida", ha asegurado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha informado de que el Ejecutivo ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, que se celebra este domingo 17 de mayo.

En este sentido, el Ministerio de Igualdad ha señalado que en el texto de la declaración el Gobierno destaca que España "goza de un amplio crédito como país y sociedad respetuosa y comprometida con la inclusión, la diversidad y la tolerancia".

Además, recuerda normas aprobadas sobre esta materia como la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, junto al desarrollo de otras políticas públicas como la puesta en marcha del Servicio 028 Arcoíris de información y atención integral en derechos LGTBI.

La declaración también señala datos "alarmantes" que, a juicio del Gobierno, "ponen de manifiesto la necesidad de seguir luchando por los derechos de las personas LGTBI+". La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), según datos de 2024, revela que dos de cada tres personas LGTBI+ consideran que los prejuicios y la intolerancia hacia el colectivo se han incrementado en los últimos años y tres de cada cuatro perciben que ha aumentado la violencia.

De la misma manera, advierte sobre el incremento de los discursos de odio contra los colectivos, sobre todo a través de internet y de las redes sociales. Datos que "son sólo la punta del del iceberg de las violencias LGTBIfóbicas, ya que se refieren a casos que han sido efectivamente denunciados e investigados".

Igualmente, apunta que el 17,29% del total de concesiones de asilo otorgadas en nuestro país en 2025 fueron sustanciadas por motivos relacionados con la orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales de la persona solicitante.

Finalmente, expone que "España seguirá trabajando en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, tanto a nivel nacional como internacional y en la adopción de las medidas necesarias para seguir avanzando en la erradicación de la discriminación y la violencia que aún siguen sufriendo las personas LGTBI+ en diferentes ámbitos de sus vidas".