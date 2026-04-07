Gran parte de la humanidad podría enfrentarse a extremos de calor y sequía 5 veces más a menudo para finales de siglo

Archivo - Vista del pantano de Sau, a 22 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las políticas climáticas de todo el mundo en su estado actual podrían dejar a una parte importante de la población mundial expuesta a calor extremo y sequía simultáneos más de cinco veces más a menudo para finales de este siglo que durante la segunda mitad del siglo XX, según un trabajo conjunto de la Universidad Oceánica de China y el Instituto Alfred Wegener de Alemania.

En este nuevo estudio, publicado en 'Geophysical Research Letters' los investigadores proyectan que el aumento afectará al 28% de la población mundial en general, concentrado en naciones tropicales de bajos ingresos que hasta la fecha solo han contribuido con una pequeña fracción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad.

"El calor y la sequía se potencian mutuamente", comenta Di Cai, climatólogo de la Universidad Oceánica de China y autor principal del estudio. "En situaciones extremas de calor y sequía combinados, provocan restricciones de agua e inestabilidad en los precios de los alimentos. Para los trabajadores al aire libre, esto resulta peligroso".

Cuando el calor y la sequía coinciden, los daños suelen ser mayores que la suma de los que pueden causar por separado. El riesgo de incendios forestales, las pérdidas agrícolas y la mortalidad relacionada con el calor pueden dispararse.

Estas combinaciones extremas ya están en aumento. Cuando los investigadores dividieron la superficie terrestre en celdas sobre una cuadrícula y compararon la frecuencia de las olas de calor y las sequías en cada celda, descubrieron que, en promedio geográfico, las áreas terrestres sufrieron aproximadamente cuatro episodios de calor y sequía al año entre 2001 y 2020.

Según sus estimaciones, esto representa aproximadamente el doble de la frecuencia que se registraba en el período preindustrial, entre 1850 y 1900.

Para observar cómo podrían evolucionar las condiciones hasta finales de este siglo, el equipo analizó 152 simulaciones existentes basadas en ocho modelos climáticos, considerando diversos escenarios de crecimiento demográfico y calentamiento global descritos en el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.

Para este estudio, definieron los eventos de calor y sequía como días con una temperatura máxima dentro del 10% superior y una sequía al menos moderada, en relación con los registros del período de referencia de 1961 a 1990.

El esfuerzo requirió procesar terabytes de datos, un desafío considerable. "Cuanto más caótico se vuelve el clima, más difícil resulta hacer pronósticos", agrega Monica Ionita, climatóloga del Instituto Alfred Wegener y autora principal del estudio. "Es muy difícil mantenerse al día con lo que está sucediendo ahora".

En el escenario de crecimiento climático y demográfico más acorde con nuestra trayectoria actual, el equipo descubrió que los extremos de calor y sequía se intensificarían (con una probabilidad cinco veces mayor en un día cualquiera que entre 1961 y 1990) para el 28% de la población mundial (casi 2.600 millones de personas) para la década de 2090. En comparación, prevén que solo alrededor del 6,6% sufrirá ese nivel de exposición en la década de 2030.

"Cuando casi el 30% de la población mundial se ve afectada, la situación es crítica. Debería hacernos reflexionar mucho más profundamente sobre nuestras acciones futuras", plantea Ionita. Ella había previsto un ritmo de cambio algo más lento, que se situaría en torno al 10% o el 15%. "Para mediados o finales de siglo, tal vez mis hijos no puedan disfrutar de la vida que yo tengo ahora".

A nivel mundial, los extremos de calor y sequía combinados podrían ocurrir casi 10 veces al año en promedio para finales de siglo, con los más largos durando alrededor de 15 días; esto representa un aumento de 2,4 y 2,7 veces con respecto a las condiciones de los últimos 25 años, respectivamente.

Las emisiones humanas de gases de efecto invernadero impulsan estos cambios: cuando los investigadores analizaron simulaciones considerando únicamente fuerzas naturales, no se observaron tendencias significativas en la frecuencia o duración de los extremos de calor y sequía.

Sin embargo, quienes más emiten probablemente no sufrirán los mayores impactos. Según la distribución geográfica del riesgo en las simulaciones, las naciones de bajos ingresos cercanas al ecuador y los trópicos, incluidas islas como Mauricio y Vanuatu, experimentarán los extremos de calor y sequía más intensos a pesar de contribuir con muchas menos emisiones que las naciones más ricas.

A modo de comparación, el equipo estimó que el impacto climático de las 1,2 toneladas de carbono que emiten en promedio los ciudadanos estadounidenses a lo largo de su vida podría exponer a una persona más a extremos de calor y sequía más intensos para finales de siglo.

"Para los países de bajos ingresos, esto representa una enorme injusticia", comenta Cai. "Es difícil financiar el aire acondicionado. Es difícil financiar la atención médica. No hay un sistema de respaldo si se agota el agua. No se trata solo de una cuestión de ciencia climática; se trata de la vida básica cotidiana".

Los investigadores descubrieron que limitar las emisiones podría evitar muchos riesgos. Si todas las naciones implementan plenamente los planes de acción climática que aportaron en virtud del Acuerdo de París, así como compromisos a largo plazo más vinculantes, aproximadamente el 18% de la población mundial se vería expuesta a un mayor riesgo de sequía y calor extremo para finales de siglo. Esto equivale a unos 1.700 millones de personas, casi un tercio menos que la cifra prevista en la trayectoria actual.

"Las decisiones que tomemos hoy afectarán directamente la vida diaria de miles de millones de personas en el futuro", finaliza Cai.