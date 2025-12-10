Greenpeace pide no cazar jabalíes para combatir la peste porcina y demanda una moratoria a la ganadería intensiva

Archivo - Batida de un jabalí durante la emergencia cinegética, a 29 de septiembre de 2023, en el Concello de Portomarin, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha recalcado que no se debe apostar por la caza para combatir la actual crisis de peste porcina después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se haya reunido este miércoles con los responsables de gestión cinegética de las Comunidades Autónomas (CCAA) para realizar un estrecho seguimiento de la situación de la peste porcina africana (PPA) en todo el territorio nacional.

Durante la reunión, Agricultura ha apuntado que las medidas de control poblacional en un momento como el actual en el que existe sobreabundancia de jabalíes no pueden ni deben limitarse a la actividad cinegética. Como se ha realizado en el caso de la zona afectada por el foco de la PPA, deben establecerse colaboraciones con la administración local, expertos científicos y los propios cazadores para poner en marcha las medidas más efectivas en función de las características de cada territorio.

A juicio de los ecologistas, la caza busca a la industria porcina española, "no a los propios jabalíes, especie autóctona en España, ni al medioambiente en general". En este marco, han demandado una moratoria "inmediata y sin dilación" a la ganadería intensiva y una reducción drástica de la densidad de animales en explotaciones intensivas existentes y de explotaciones en las zonas con una alta carga ganadera.

Asimismo, han reclamado que se desarrolle un Plan Estratégico de Ganadería (PEG) con una dotación presupuestaria importante que permita determinar la carga ganadera máxima para cada región, en función de la base territorial necesaria para mantener la actividad ganadera y priorizando siempre la ganadería extensiva. Más a medio plazo, han pedido reducir la cabaña ganadera en intensivo hasta alcanzar un 50% menos en 2030, priorizando sistemas extensivos y ecológicos.

"Los jabalíes son el "mensajero" y víctimas de la peste porcina africana, no los culpables de que haya aparecido en España. Hay que plantear la reducción del número de cerdos y explotaciones intensivas en las zonas con una alta concentración, como Cataluña, y no solo pensar en proteger la destructiva industria porcina", ha señalado el responsable de ganadería en Greenpeace España, Luís Ferreirim.