Guterres pide movilizarse por 'La Hora del Planeta' para exigir reducir más rápido las emisiones: "Alcemos la voz"

Archivo - Fachada del edificio del Tío Pepe, a 2 de agosto de 2022, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha pedido movilizarse por 'La Hora del Planeta' este sábado para exigir una reducción más rápida de las emisiones de gases de efecto invernadero, una transición "acelerada y justa" de los combustibles fósiles a las energías renovables y un apoyo "real" para las comunidades que ya sufren los peores efectos del calentamiento global.

"Exijamos una reducción más rápida de las emisiones, una transición acelerada y justa de los combustibles fósiles a las energías renovables, y un apoyo real para las comunidades que ya sufren los peores efectos. Alcemos la voz. Movilicémonos", ha señalado a través de un mensaje de apoyo a la campaña, según ha informado este jueves WWF, promotora de la misma.

'La Hora del Planeta' es una campaña a favor de la conservación de la naturaleza en la que cuidades de todo el mundo realizan un 'apagón' simbólico de una hora, dejando sin luz monumentos tan emblemáticos como como la Torre Eiffel de París, el Coliseo en Roma, la Ópera de Sídney en Australia o la Puerta de Brandemburgo en Berlín.

La iniciativa, que este año cumple dos décadas, tendrá lugar entre las 20:30 y las 21:30 del próximo sábado día 28. "La Hora del Planeta empezó como un mero gesto. Ahora se ha convertido en una señal global con la que personas de todo el mundo piden que se tomen medidas contra el cambio climático", ha añadido Gutérres.

En España, más de 400 ayuntamientos se han sumado a la Hora del Planeta; así como más de un centenar de empresas, 30 instituciones y 14 grupos mediáticos. Por su parte, los Grupos Locales, formados por personas voluntarias de WWF celebrarán distintas actividades como mosaicos de velas, paseos guiados por el río, batucadas, trivial sobre naturaleza, pintacaras, manualidades o visitas por museos en Alicante, León, Barcelona, Bilbao, Guadalajara, Málaga y Sevilla.