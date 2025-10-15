Hora solar tras el cambio de hora: a qué hora amanecerá, cuándo anochecerá y cuál será el día con menos luz del año- UNSPLASH - SEYFETTIN DINCTURK

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cambio al horario de invierno está a punto de llegar. En la madrugada del domingo 26 de octubre de 2025, los relojes se retrasarán una hora (a las 3:00, hora peninsular, serán las 2:00). A partir de ese momento, los días comenzarán a acortarse visiblemente y el amanecer y el atardecer se desplazarán a horas distintas, marcando el inicio de las jornadas más cortas del año.

El nuevo horario hace que amanezca antes, pero también que oscurezca mucho antes. Esa sensación de tardes breves se mantendrá durante todo el otoño y alcanzará su punto máximo en diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno.

AMANECERÁ ANTES, PERO ANOCHECERÁ MUCHO MÁS PRONTO

En los días inmediatamente posteriores al cambio de hora, en Madrid el sol saldrá entre las 7:40 y las 7:45, y se pondrá entre las 18:20 y las 18:10. En otras ciudades españolas, los horarios varían ligeramente:

Barcelona : el sol saldrá entre las 7:16 y las 7:22, y se pondrá entre las 17:54 y las 17:48

: el sol saldrá entre las 7:16 y las 7:22, y se pondrá entre las 17:54 y las 17:48 Sevilla : el sol saldrá entre las 7:43 y las 7:48, y se pondrá entre las 18:33 y las 18:27.

: el sol saldrá entre las 7:43 y las 7:48, y se pondrá entre las 18:33 y las 18:27. Valencia : el sol saldrá entre las 7:23 y las 7:29, y se pondrá entre las 18:07 y las 18:01.

: el sol saldrá entre las 7:23 y las 7:29, y se pondrá entre las 18:07 y las 18:01. Bilbao: el sol saldrá entre las 7:39 y las 7:46, y se pondrá entre las 18:11 y las 18:04.

Estas pequeñas diferencias dependen de la latitud y longitud de cada ciudad, pero en toda España los días irán reduciéndose de forma progresiva hasta finales de diciembre. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ofrece la posibilidad de consultar la hora exacta de salida y puesta del sol en cada localidad a través de este enlace.

EL DÍA CON MENOS LUZ SOLAR DEL AÑO

El 21 de diciembre de 2025 será el día con menos horas de luz solar en España, coincidiendo con el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Ese día el Sol alcanzará su altura mínima sobre el horizonte, trazando el arco más corto del año en el cielo, según el portal tutiempo.es, que sitúa el fenómeno a las 10:03 horas UTC.

En Madrid, el 21 de diciembre el sol saldrá a las 8:34 y se pondrá a las 17:52, con una duración total de 9 horas y 17 minutos de luz, casi seis horas menos que el día más largo del año, el 21 de junio.

El invierno astronómico comenzará entonces y se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026 a las 09:01 UTC, cuando dará paso a la primavera.

POR QUÉ OCURRE ESTE CAMBIO

La diferencia de horas de luz a lo largo del año no depende del reloj, sino del movimiento de la Tierra alrededor del Sol y de la inclinación de su eje. Durante el invierno, el hemisferio norte recibe menos radiación solar, lo que provoca días más cortos y noches más largas.

Tras el solsticio de diciembre, el ciclo se invierte: los días comienzan a alargarse lentamente, ganando unos minutos de luz cada jornada hasta alcanzar su punto máximo en junio, con el solsticio de verano.