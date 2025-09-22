Cambio de hora en España 2025: cuándo se retrasa el reloj para entrar en horario de invierno

Archivo - Un despertador que marca las 2.00 horas, a 28 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El otoño ha comenzado oficialmente en España este lunes 22 de septiembre y, con él, regresa una duda clásica de estas fechas: ¿cuándo será el cambio de hora? Este ajuste, que se realiza dos veces al año en la mayoría de países europeos, busca adaptar las rutinas a las horas de luz natural, adelantando el reloj en primavera y atrasándolo en otoño.

En 2025, el regreso al horario de invierno tendrá lugar la madrugada del domingo 26 de octubre. Según la Orden PCM/186/2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a las 03:00 horas en la Península y Baleares los relojes deberán retrasarse a las 02:00, mientras que en Canarias pasarán de las 02:00 a la 01:00 horas. Esto se traduce en un día de 25 horas de duración oficial, con una hora extra de descanso.

UNA PRÁCTICA EN REVISIÓN EN EUROPA

El marco legal actual fija el calendario de cambios horarios hasta 2026, aunque la Unión Europea sigue debatiendo si esta práctica debe mantenerse o suprimirse. El argumento que justificó originalmente el cambio de hora -el ahorro energético- ha perdido fuerza en los últimos años, ya que diversos estudios señalan que los beneficios son escasos frente a los posibles efectos negativos sobre el sueño y la salud.

Mientras no haya una decisión común en Bruselas, los países miembros continuarán ajustando los relojes dos veces al año, como se viene haciendo desde hace décadas.

AJUSTE AUTOMÁTICO EN LA MAYORÍA DE DISPOSITIVOS

Para la mayoría de la población, el cambio apenas supone un esfuerzo. Los teléfonos móviles, tabletas y ordenadores actualizan la hora de manera automática, mientras que en relojes de pared, electrodomésticos o salpicaderos de coche será necesario hacerlo manualmente.

Con la entrada en vigor del horario de invierno, los amaneceres serán más tempranos, pero las tardes se irán acortando progresivamente. Un cambio que marca el inicio de la temporada más fría del año, con días cada vez más cortos hasta la llegada del solsticio de diciembre.