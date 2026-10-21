Iberoamérica acuerda un marco común para acelerar las convalidaciones y la movilidad de los estudiantes universitarios

IV Reunión Ministerial de Educación Superior celebrada en el Instituto de Neurociencias de Alicante. - SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ministras, ministros y altas autoridades de Educación Superior de los países iberoamericanos han aprobado este miércoles la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, un instrumento orientado a agilizar el reconocimiento de títulos, la convalidación de asignaturas y el traslado de expedientes entre las universidades de la región.

El texto, consensuado durante la IV Reunión Ministerial de Educación Superior celebrada en el Instituto de Neurociencias de Alicante, fija una serie de principios para que los alumnos puedan realizar intercambios, dobles titulaciones o posgrados en otros países iberoamericanos, según ha informado la Secretaria General Iberoamericana (Segib) en un comunicado.

El documento se elevará formalmente como uno de los acuerdos centrales de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre.

"NINGÚN TALENTO FUERA"

Durante la jornada, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha enfatizado la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades en la educación superior. "Esa es la responsabilidad de compartimos, que ningún talento se quede fuera por su origen, por su situación económica o por el lugar donde nació", ha afirmado.

En la misma línea, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha destacado la dimensión social e integradora del intercambio académico. "La movilidad académica no es solo una cuestión de formación individual, es una de las formas más eficaces de convertir la pertenencia a una comunidad en experiencia vivida.

Asimismo ha apuntado que quien estudia en otro país de la región "conoce desde dentro su sociedad, su cultura y sus instituciones", y regresa con "vínculos personales y profesionales que duran toda la vida".

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, ha remarcado que el instrumento supone "una oportunidad real para avanzar hacia un espacio universitario más integrado, en el que las fronteras no sean un obstáculo para el talento". Asimismo, ha ofrecido la experiencia de la OEI y su red de oficinas para "acompañar" a los países en la aplicación de la norma.

Entre los mecanismos previstos en el acuerdo destacan la presunción de equivalencia para las titulaciones expedidas por "instituciones reconocidas" --salvo "diferencia sustancial motivada"-- y la firma obligatoria de un Acuerdo de Estudios antes del desplazamiento para asegurar el reconocimiento automático al regreso.

Además incluye la fijación de plazos de referencia para los traslados de expediente, la creación de un "suplemento iberoamericano al título", la definición de tablas regionales de conversión de calificaciones y la puesta en marcha de una plataforma digital de información.

La aplicación del texto será voluntaria para cada Estado, respetando su ordenamiento jurídico y la autonomía universitaria. Estas iniciativas responden a la baja tasa actual de intercambio entre países iberoamericanos. Aunque Iberoamérica suma 34,1 millones de estudiantes universitarios, solo alrededor del 1,3% del estudiantado de América Latina y el Caribe participa en programas de movilidad internacional, según datos de Unesco 2019.

La Carta se suma a otros instrumentos adoptados por las Cumbres, como la Carta Cultural Iberoamericana (2006), la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales (2023) y la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos (2026).

DECLARACIÓN DE ALICANTE

Por otro lado, la Declaración de Alicante ha acordado también la constitución de dos grupos de trabajo regionales coordinados por la OEI con el apoyo de la Segib. El primero "elaborará un diagnóstico regional, recopilará normativas y buenas prácticas, explorará su futuro reconocimiento entre países y evaluará la viabilidad de una plataforma iberoamericana de programas" en un contexto donde el 39% de las competencias laborales quedará obsoleto antes de 2030 según el Foro Económico Mundial.

El segundo grupo definirá mecanismos para el intercambio estructural de profesorado e impulsará dobles titulaciones e investigaciones conjuntas.