Identifican 40 áreas clave para la conservación de especies de artrópodos en la Península y Balerares

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Científicos identifican 40 áreas prioritarias para la conservación de los artrópodos --como insectos, arañas o crustáceos-- en la Península Ibérica y Baleares. La mayoría se encuentran localizadas en grandes sistemas montañosos como Sierra Nevada, Pirineos o la Cordillera Cantábrica.

Esta es la principal conclusión del "primer" análisis integrador a gran escala sobre la distribución de artrópodos, realizado por un equipo en el que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC). En total, éste recopila 416.000 registros de 6.231 especies pertenecientes a 13 grandes grupos taxonómicos de estos animales.

Para determinar las áreas prioritarias para los artrópodos de la Península y Baleares (PAIA, por sus siglas en inglés), los expertos estandarizaron los datos combinados de bases de datos, colecciones de historia natural y otras fuentes expertas de miles de registros para luego analizarlos sobre una cuadrícula de 100 kilómetros cuadrados (km2). De esta manera, identificaron los puntos calientes donde se concentra mayor número y variedad de especies.

"El enfoque multigrupo y multibase nos ha permitido superar los sesgos clásicos de muestreo dándonos la posibilidad de ofrecer la visión más completa obtenida hasta la fecha", ha comentado el investigador de la Universidad de Murica David Sánchez Fernández.

Además, el trabajo ha evaluado la eficacia de la red europea de espacios protegidos de la Red Natura 2000. En este sentido, los científicos han concluido que ésta cubre gran parte de estas zonas prioritarias, aunque algunas áreas relevantes siguen estando insuficientemente protegidas. "El problema es que a la hora de diseñar las medidas de conservación, no se tienen en cuenta las necesidades y características de este grupo de animales", ha contextualizado Pilar Jurado Angulo del CIBIO (Research Centre in Biodiversity and Genetic Resource) de Portugal y el MNCN.

Los resultados, publicados en la revista 'Insect Conservation and Diversity', muestran la necesidad urgente de integrar de manera explícita a los artrópodos en los planes de gestión y conservación de las áreas protegidas. "Pese a su relevancia, es un grupo que se sigue ignorado en las políticas de conservación", se lamenta el investigador del MNCN Jorge Lobo. "Gracias a este esfuerzo colaborativo tenemos una visión concreta de dónde se deben concentrar los esfuerzos de conservación", continúa Mario García París, también del MNCN.