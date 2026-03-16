El IE lidera por cuarto año consecutivo el Ranking Online MBA del Financial Times

Archivo - IE Business School, segunda mejor escuela de Europa en emprendimiento según el Ranking de Bloomberg BusinessWeek - LIVEPICSPHOTO - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Global MBA de IE Business School ha sido elegido como el mejor del mundo por cuarto año consecutivo en el Ranking Online MBA 2026 que publica este lunes el Financial Times.

Con un 95% de alumnos internacionales que proceden este año de 38 países, el Global MBA está orientado a directivos y emprendedores que quieren desarrollar una carrera global. El programa cuenta con sesiones de coaching ejecutivo, periodos residenciales inmersivos y áreas de especialización.

Los alumnos profundizan en áreas estratégicas de management y pueden participar en el programa 100% online o en formato blended, que combina formación online y periodos inmersivos en capitales mundiales de las finanzas y la tecnología como Nueva York, Madrid, Shanghái, San Francisco y Copenhague, entre otras, para enriquecer su experiencia académica.

"Nuestro ecosistema global, con alumnos, profesores e investigadores de 160 países, y el formato del Global MBA, que combina periodos online con experiencias presenciales en Madrid y en otros business hubs internacionales, configuran un entorno de aprendizaje transformador con impacto real", ha indicado Lucía Egea, vicedecana de IE Business School en IE University.

El IE ha expresado su orgullo de "estar reconocidos de nuevo, por 4º año consecutivo, como la mejor escuela de negocios del mundo en el Online MBA Ranking 2026 de Financial Times".

Para el IE es importante que el Finantial Times indicadores como "el incremento salarial de sus graduados, la diversidad e internacionalización de los alumnos, la excelencia académica de nuestro faculty y nuestra sólida formación en ESG", ha añadido Egea.