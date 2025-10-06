IE reúne en Nueva York a emprendedores y empresarios: "Emprendedores e innovación son la clave para la transformación"

NUEVA YORK, 6 Oct. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Alfonso Herrero) -

IE University acogió la semana pasada en su nuevo centro de Nueva York, el IE New York College (IENYC), a principales figuras del mundo empresarial y del ecosistema emprendedor mundial.

"Los emprendedores y la innovación son la clave para la transformación. Y la transformación es la sociedad y, además, las grandes corporaciones", ha señalado la fundadora y presidenta de South Summit, María Benjumea, durante el primer Scale-up Series de South Summit en Nueva York.

Benjumea, que ha recordado que es emprendedora "desde que era muy joven", ha destacado en la apertura del evento que la idea de IE University "es innovación y emprendimiento".

La fundadora de South Summit ha explicado que lo que han intentado desde el principio es conectar a los distintos agentes con el objetivo de que se haga negocio y ha puesto en valor el papel de la universidad, donde se aprenden los conocimientos y las herramientas para ello.

"La educación aporta visión, valores, herramientas y el emprendimiento convierte todo eso en impacto real, en innovación con propósito, que va mucho más allá de nuestras fronteras", ha subrayado Benjumea.

La plataforma global de innovación y emprendimiento ha reunido este jueves en el campus de IENYC a unicornios, emprendedores e inversores que impulsan la innovación empresarial en Nueva York, y a nivel mundial.

Entre ellos, el evento ha contado con la participación de los fundadores de Oyster, Capchase y Seedtag, junto con fondos de inversión como Gilgamesh Ventures, Everywhere Ventures y Earlybird Venture Capital, entre otros, para compartir oportunidades de crecimiento empresarial e inversión de escala global.

Esta serie de eventos marcan el inicio del curso académico de IENYC, universidad estadounidense reconocida oficialmente en el Estado de Nueva York que cuenta con IE University como sole member.

En su intervención, Juan José Güemes - VP Economic Affairs and Chairman at IE Entrepreneurhsip and Innovation, ha recalcado que IE New York College "es una startup en la educación superior". "Una startup con una visión y una misión de transformar los estudiantes, los programas académicos y de impactar en el futuro", ha dicho.

Güemes ha apuntado que una escuela de negocios "no debería educar a líderes de organizaciones existentes, sino a personas capaces de crear startups, de convertirse en fundadores, de convertirse en inversores".

El programa del evento incluyó debates sobre 'Unlocking Global Opportunities', con Miguel Armaza (Gilgamesh Ventures), Jenny Fielding (Everywhere Ventures) y Christian Nagel (Earlybird Venture Capital), quienes analizaron las principales oportunidades de inversión en mercados emergentes; 'Powering the Innovation Ecosystem', con Kathryn Minshew, emprendedora e inversora, y Crystelle Desnoyer, CEO de How2Scale y responsable en Adobe, que compartieron claves para fortalecer la innovación y favorecer el escalado de nuevas empresas; y 'Navigating Growth Across Borders', con Jack Mardack (Oyster), Miguel Fernández Larrea (Capchase) y Albert Nieto Riera (Seedtag), que participaron en un debate moderado por Juan José Güemes sobre los retos de la internacionalización de las scaleups.

La jornada concluyó con un espacio de networking en el que unicornios, startups, inversores y expertos del ecosistema emprendedor en EE.UU pudieron explorar nuevas oportunidades de negocio.

Tras el evento en Nueva York, Scaleup Series continuará su ruta internacional con nuevas ediciones en 2025 y 2026 en capitales como Ámsterdam, Lisboa, París y Londres.

IE NEW YORK COLLEGE

Ubicada en el SoHo, IE New York College forma actualmente a alumnos procedentes de todo el mundo en Master of Science in Business for Social Impact and Sustainability, el Master of Science in Management, y en 2026 ampliará su propuesta académica con un Master in Finance y un Master in Data Analytics & Artificial Intelligence.

El reconocimiento oficial de IENYC en el Estado de Nueva York permite a los estudiantes acceder a oportunidades profesionales en la ciudad estadounidense, donde pueden trabajar tras su graduación, y vivir una experiencia académica diferencial.

Nueva York, capital mundial de los negocios y referente en innovación, es también una de las ciudades más vibrantes del planeta. Este entorno inspirador multiplica las posibilidades de desarrollo personal y profesional.

Los miembros del International Advisory Board de IE University -que lidera el actual presidente de Nestlé Pablo Isla- y el recientemente creado Board of Trustees de IENYC, se han reunido en el campus de IE New York College en el SoHo para analizar y compartir su visión sobre el futuro de la educación, la economía y la geopolítica global.