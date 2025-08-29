La Iglesia alemana lanza el seminario del futuro, donde convivirán candidatos a cura con otros jóvenes hombres y mujeres

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Arquidiócesis de Paderborn, en Alemania, ha lanzado para este curso un nuevo modelo para la formación de futuros sacerdotes y empleados laicos de la Iglesia, un campus comunitario en el que convivirán seminaristas, estudiantes de teología y jóvenes adultos, tanto hombres como mujeres, que completan un año de orientación cristiana.

El rector y encargado de este proyecto residencial que surge bajo el nombre 'Leocampus', Stefan Kendzorra, concibe este espacio como una especie de laboratorio para la pastoral del futuro.

"Allí se desarrollarán y probarán nuevas formas de vida eclesial futura, que ya pueden ser efectivas en el propio campus, pero que también tendrán un impacto más amplio en el futuro. Lo veo como una especie de laboratorio: aún no podemos decir adónde nos llevará exactamente esto", ha explicado en una entrevista al portal oficial del Vaticano 'Vatican News', recogida por Europa Press.

En este espacio, los candidatos al sacerdocio residirán en una ubicación céntrica, con habitaciones luminosas y tranquilas y un jardín, junto con estudiantes de teología y jóvenes que quieren vivir un año dedicados a descubrir más profundamente la propia vocación.

Para el rector, este modelo comunitario puede ser una respuesta a la disminución del número de seminaristas.

"No se trata solo de convivencia; también planeamos rediseñar el Leocampus en términos de contenido", ha enfatizado Kendzorra. Por ello, invitan a instituciones y personas del ámbito de la teología, la pastoral y los medios de comunicación a participar en su diseño, incluyendo la Facultad de Teología y la Universidad Católica de Paderborn, asociaciones eclesiales, la Comunidad Universitaria Católica e instituciones académicas.

El rector está convencido de que "esto representa una gran oportunidad", y junto con el arzobispo de Paderborn, Udo Markus Bentz, espera que esta dé lugar a nuevas vocaciones.

El concepto innovador del Leocampus también está despertando interés más allá de Paderborn. Un obispo de Malawi, en el sudeste de África, anunció en el Festival Libori de Paderborn que iniciaría un proyecto muy similar, según Kendzorra.

Además, el rector ha explicado que el modelo de Paderborn se ajusta a las directrices de la Iglesia para la formación sacerdotal, presentadas por el Vaticano en 2016. En Alemania, asegura que esta convivencia ya existe en otras diócesis. "Obviamente, nos adherimos a la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis; estas son las directrices que deben cumplirse, y nos aseguraremos de que así sea. La tradición se mantiene, pero al mismo tiempo, también introducimos innovaciones", ha apuntado.