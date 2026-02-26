La Iglesia española crea un departamento para las relaciones con el Islam ante el aumento de fieles musulmanes en España

Archivo - El secretario general de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, durante una rueda de prensa final - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado la creación de un departamento específico para las relaciones con el Islam, en el marco de su 272ª reunión de la Comisión Permanente, celebrada los días 24 y 25 de febrero en su sede de Madrid.

Según ha informado este jueves en rueda de prensa el secretario general, Francisco César García Magán, la CEE ha aprobado la creación de un departamento para las relaciones con el Islam, dentro de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones interconfesionales y el Diálogo interreligioso, que preside Ramón Darío Valdivia.

"Con este nuevo departamento se quiere dar respuesta a los retos pastorales que está planteando el crecimiento de la presencia de fieles musulmanes en España", ha subrayado.

Entre las prioridades del nuevo departamento se encuentran el acompañamiento pastoral a familias con disparidad de culto, en las que uno de los cónyuges es cristiano y el otro musulmán; la formación de sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos en el ámbito del diálogo entre el Islam y el Cristianismo; la elaboración de materiales catequéticos específicos para catecúmenos procedentes del Islam; el fortalecimiento de las relaciones institucionales con representantes de asociaciones y comunidades islámicas; y el asesoramiento a los obispos en sus diócesis y a las delegaciones diocesanas de diálogo interreligioso.

En esta misma línea, García Magán ha informado que se han aprobado las 'Líneas Pastorales' de la CEE para el cuatrienio 2026-2030, con el título 'Poneos en camino'. La Plenaria, en su reunión de noviembre de 2025, ya aprobó el texto base, pero delegó en la Permanente su aprobación definitiva tras hacer una nueva revisión del documento, que recoge la aportación de los obispos en la Asamblea.

Estas parten de la experiencia de peregrinación que ha hecho la Conferencia Episcopal desde sus orígenes, poniendo una especial mirada en el presente. Después realiza el discernimiento sobre el camino recorrido con sus luces y sus sombras y la llamada a un nuevo impulso eclesial. En la segunda parte se abordan las prioridades para el discernimiento y la acción basada, entre otras realidades, en la evangelización, la celebración del domingo y la reflexión sobre la Iglesia en el territorio. El texto tiene una tercera parte sobre la metodología de trabajo, acciones y actitudes y la cuarta parte está dedicada a las acciones que llevarán a cabo las Comisiones Episcopales.

El texto se ha redactado después de un proceso participativo en el que se han recabado las propuestas de los obispos, de las Provincias eclesiásticas y de los directores de la CEE. Todas estas ideas se sintetizan en el texto aprobado que, según ha afirmado García Magán, será publicado en la página web próximamente.

ESCUELA DE VERANO

Igualmente, el secretario general de la Conferencia ha indicado que se ha presentado en la Permanente la creación de una escuela de verano de la CEE, que ya se aprobó en la anterior reunión de este tipo.

En esta reunión de la Permanente se ha presentado un plan detallado con ideas que concretan cómo llevar a cabo sus objetivos: ofrecer un cauce de formación para laicos, religiosos, seminaristas y sacerdotes sobre cuestiones que están en el interés de la Iglesia y de la sociedad. También quiere ser un lugar de encuentro que fomente el diálogo. El proyecto ha sido aprobado y se ha pedido continuar con el desarrollo de los cursos propuestos.

La Comisión Permanente también ha aprobado la nota doctrinal de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe sobre el papel de las emociones en la experiencia de la fe, que ha presentado el presidente de esta Comisión, Francisco Conesa. Una vez aprobada por la Permanente, según establecen los estatutos, se hará pública próximamente.

PLAN PARA IMPULSAR LA PASTORAL DEL DEPORTE

Mientras, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, que preside Alfonso Carrasco, ha llevado a la Permanente un plan para impulsar la Pastoral del Deporte en las diócesis de España y otro para el trabajo del Consejo General de la Iglesia en la Educación durante los dos próximos años. Además, ha informado sobre las ayudas a la Iglesia en la educación, los colegios diocesanos y las directrices para la enseñanza online de la DECA.

De la misma manera, el presidente de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, José Rico Pavés, ha presentado una reflexión sobre los ministerios laicales instituidos. Uno de los puntos que se han abordado es el estado actual de cumplimiento en las diócesis de de las Orientaciones sobre la institución de los ministerios de lector, acólito y catequista, aprobado por la CXX Asamblea Plenaria de la CEE (21-25 de noviembre de 2022), ad experimentum por cinco años. También se ha planteado la posibilidad de crear nuevos ministerios laicales por parte de la Conferencia Episcopal Española. El diálogo sobre este tema, también continuará en la Plenaria.

Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia, José Leonardo Lemos, ha informado sobre el proceso de revisión de la traducción de la tercera edición típica del Misal Romano en español para España.

Además, el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad, ha adelantado los detalles de la campaña de la Renta 2026, 'Línea 105 Xtantos. Próxima parada', antes de su lanzamiento el próximo mes de marzo.

Del mismo modo, la Permanente ha aprobado el temario de la próxima Asamblea Plenaria, que tendrá lugar del 20 al 24 de abril. Además, ha dedicado un tiempo a temas de seguimiento y económicos; además del habitual capítulo de nombramientos.

Finalmente, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha nombrado a Raúl Tinajero Ramírez, sacerdote de la archidiócesis de Toledo, como nuevo director del secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida. Sustituye en el cargo al sacerdote Luis Manuel Romero Sánchez. Junto a este nombramiento, la Permanente ha aprobado otras designaciones en distintos ámbitos pastorales y asociativos.