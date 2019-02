La Iglesia española no quiere ser "terreno abonado para abusadores", según obispo auxiliar

Publicado 13/02/2019 21:19:58 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia española no quiere ser "un terreno abonado para los abusadores", según ha asegurado el obispo auxiliar de Madrid José Cobo durante un acto público en el que ha participado el padre de una víctima de abusos sexuales en la Iglesia española.

"Queremos crear una nueva cultura de la seguridad y la protección, que la Iglesia sea un espacio seguro, que esto no sea un terreno abonado para los abusadores. En nuestra sociedad sabemos que hay abusos por todas partes pero no queremos que haya aquí, no queremos que acampen bajo el oscurantismo", ha asegurado Cobo.

Así lo ha expresado este miércoles 13 de febrero durante un debate público convocado por el portal de información religiosa Religión Digital y la plataforma de grupos y comunidades de base Redes Cristianas. El acto, moderado por el periodista Jesús Bastante, ha tenido lugar en el Colegio Mayor Chaminade, en Madrid.

El obispo auxiliar ha reconocido que la Iglesia española no cuenta con "un mapa de incidencias sobre abusos" pero ha indicado que quieren tenerlo.

Cobo ha destacado la importancia de escuchar a las víctimas y ha puesto de manifiesto los trabajos que están llevando a cabo desde la Conferencia Episcopal Española para actualizar los protocolos contra los abusos y ha asegurado que van a empezar a "dar pasos especialmente en inmediatez y transparencia".

Según ha indicado, el Papa les está "espabilando a todos" en la Iglesia para dar una respuesta al problema de los abusos. "No vale decir aquí no pasa y que ya hemos hecho suficiente", ha ilustrado.

En este sentido, ha adelantado que la Conferencia Episcopal está preparando "un directorio de prevención para la tutela de las víctimas", aunque ha precisado que están esperando a la cumbre antipederastia que tendrá lugar la próxima semana en el Vaticano para "perfilar" sus propuestas.

VERGÜENZA

El obispo ha reconocido que siente "vergüenza" al escuchar el testimonio de las víctimas de abusos sexuales y que "sería poco evangélico mirar a otro lado". Por ello, ha insistido en la importancia de empezar por escuchar a las víctimas porque "los cambios profundos en la Iglesia no se van a producir a golpe de norma sino al llorar juntos".

En todo caso, Cobo también ha precisado que a veces se "tiende a simplificar" pero "la verdad es muy compleja". Y ha añadido que "la credibilidad de la Iglesia queda tocada" por estos casos pero no por su "imagen" sino "porque ensombrece el rostro de Dios".

"Es doloroso ir en el metro y que te vean y te llamen pederasta", ha reconocido el obispo. "El crimen nos toca a todos, el encubrimiento nos toca a todos, el miedo nos toca a muchos", ha subrayado.

Además, ha invitado a las víctimas a acompañar a la Iglesia para que les ayuden a dar los pasos adecuados. "Delito es delito, encubrimiento es encubrimiento, negligencia es negligencia pero nos duele porque queda el pecado y queremos salir de ahí", ha resumido.

Sobre el celibato, el obispo auxiliar lo ha desvinculado de la pederastia y ha defendido que para muchos sacerdotes es "un don".

OCULTADO E IGNORADO

En esta línea, el secretario general de la Conferencia de Religiosos de España (CONFER), Jesús Zamora, ha reconocido que "en algunos casos no se han hecho bien las cosas" y que a veces han "ocultado e ignorado".

"Queremos actuar ya, la vida religiosa quiere ponerse las pilas, no dejar pasar estas situaciones y que aquello que la vida religiosa ha hecho mal, ha ocultado, que no podamos seguir de la misma manera pensando que no va con nosotros, tenemos que poner remedio", ha enfatizado.

Si bien, ha apuntado que la situación está "cambiando" y, en este sentido, ha asegurado que actualizarán sus protocolos frente a los abusos.

Por su parte, el presidente de la Asociación Infancia Robada y padre de la víctima de abusos del Colegio de Gaztelueta, Juan Cuatrecasas, ha pedido a la jerarquía que "haga los deberes" y "limpie" la Iglesia de abusadores. "El enemigo no está fuera sino dentro y hay que apartarlo", ha subrayado.

Además, ha pedido que el perdón vaya junto a "medidas de acompañamiento a las víctimas" y no se ha detenido en las indemnizaciones porque "lo que se intenta indemnizar es indembizable".

Finalmente, la portavoz de Redes Cristianas, Raquel Mallavibarrena, ha mostrado su "indignación" por la "magnitud del problema de la pederastia en la Iglesia" y ha subrayado que "no vale que se diga que en todo grupo humano hay pederastas". "Queremos ir a las causas", ha zanjado.