Igualdad Animal pide que la Ley de Consumo Sostenible proteja también a los animales frente a la "publicidad engañosa"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Igualdad Animal ha reclamado que la Ley de Consumo Sostenible proteja también a los animales frente a la "publicidad engañosa".

La Fundación ha presentado alegaciones para que las afirmaciones comerciales sobre el bienestar animal queden sujetas a los mismos requisitos de veracidad, transparencia y verificabilidad que los eslóganes medioambientales, de forma que se eviten prácticas que "confundan" a los consumidores.

Este anteproyecto transpone la Directiva de la Unión Europea en relación al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y una mejor información, y modifica la Ley de Competencia Desleal.

Igualdad Animal señala que la norma prohíbe expresiones genéricas como "respetuoso con el medio ambiente" o "climáticamente neutro" cuando no puedan demostrarse con datos verificables y regula el uso de sellos voluntarios para garantizar que no se utilicen sin certificación independiente.

En este sentido, ha propuesto que estas garantías se apliquen a las afirmaciones sobre el bienestar de los animales, de manera que se evite el 'humane washing', es decir, la utilización de imágenes, lemas como "libre de crueldad" o "bienestar animal", así como etiquetas o sellos sin un "respaldo real". Para ello, plantea modificaciones en el preámbulo y en artículos de la Ley de Competencia Desleal, con el fin de cerrar una laguna legal y proteger al consumidor frente a "mensajes engañosos", ha indicado.

"La Ley de Consumo Sostenible debe garantizar que las afirmaciones sobre bienestar animal sean tan rigurosas y verificables como las ambientales. España tiene la oportunidad de aplicar plenamente la Directiva europea y responder a una demanda ciudadana clara. Dejar fuera esta garantía sería un grave error legislativo", ha asegurado la gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal, Anna Mulá.