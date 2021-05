Igualdad dice que hará "todo lo posible" para llegar al Orgullo con una "ley de justicia social" para las personas trans

Vera defiende que debe salir una "respuesta unitaria" del Gobierno en este tema y señala que esta semana se sentarán a negociar

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de Género, Noelia Vera, ha asegurado este martes que el Ministerio de Igualdad hará "todo lo posible" para llegar al Orgullo con una "ley de justicia social" para las personas trans y LGTBI.

Vera ha comparecido ante la comisión del ramo del Congreso en donde ha acudido a explicar las líneas de trabajo de su departamento para lo que resta de legislatura.

En su intervención, ha indicado que, el departamento que dirige Irene Montero "no ha parado" de trabajar en las diferentes leyes que están incluidas en el acuerdo de Gobierno, entre ellas las relativas a las personas trans y al colectivo LGTBI. Según ha explicado, desde el principio, Igualdad es el ministerio de "todas" y por el que todos sean "quienes quieran ser".

En este sentido, ha recordado que las normas trans y LGTBI se han realizado y desarrollado en las mesas de trabajo en las que participan las organizaciones que representan a estos colectivo y que, por eso, incluyen dos de sus principales reivindicaciones que tienen que ver con un cambio "eliminar los requisitos patologizantes" para el cambio en el Registro Civil y medidas para eliminar las discriminación laboral o educativa, entre otras, que sufren.

Vera se ha referido en todo momento a la Ley Trans como "futura" norma porque, a su juicio, a pesar de no haber sido aprobada en el Congreso, llegará a ser una realidad y, de hecho, ha apuntado que el Ministerio hará "todos los esfuerzos" necesarios para que "en poco más o poco menos de un mes" que queda para el Orgullo, se llegue con "una ley de justicia social".

Estas declaraciones no han convencido al PP y su portavoz en esta comisión, Rosa Romero, ha criticado que, si la norma está lista para el Orgullo ya no entra en el actual periodo de sesiones, que se contabiliza de forma oficial entre febrero y junio.

Los portavoces de formaciones como PNV, Junts o Ciudadanos, Joseba Agirretxea, Pilar Calvo y Sara Giménez, se han interesado por esta norma, en tanto en cuanto, el Ministerio tiene que sacarla adelante con su socio de Gobierno, el PSOE, que se abstuvo en su toma de consideración en la Cámara baja.

Vox, por su parte, ha pedido la dimisión de la Ministra de Igualdad al no conseguir, según ha explicado la portavoz de la formación sobre este tema, Lourdes Méndez, sacar adelante su "medida estrella" en el Congreso que, además, a su juicio, no tiene como objetivo avanzar en los derechos del colectivo.

En su segunda intervención, Vera ha insistido en que, "a un mes del Orgullo", la "voluntad" de Igualdad es "llegar a un acuerdo" y, por ello, ha explicado, "esta misma semana" ella se sentará "con las personas con las que hay que sentarse".

Aunque ha reconocido que hay temas que "para el colectivo no son negociables", como la autodeterminación de género, sí que ha indicado que no van a dejar de trabajar en un acuerdo. "Y me consta que la otra parte también", ha declarado, antes de indicar que desde el Gobierno de coalición debe salir "una respuesta unitaria" en este tema y, ha indicado, así será.

Por otra parte y preguntada también por la Ley de Trata, la secretaria de Estado ha indicado que la intención de Igualdad es que no sólo se base en la "persecución de las redes" que podría llevar a cabo el Ministerio del Interior, sino que también se basará "en los derechos humanos", reconociendo, además, que el fin de la trata no solo es el de la explotación sexual, sino que también hay otras situaciones de matrimonio forzoso o de mendicidad, que también se tendrán presente.

Esto, además se complementa con medidas que también está en la Ley del 'solo sí es sí' o con otras iniciativas trabajadas con otros departamentos del Gobierno, como la recuperación tercería locativa y eliminando la diferencia entre proxenetismo activo o no coactivo o la puesta en marcha de ayudas habitacionales y laborales para las víctimas, entre otras.

En este proceso, ha apuntado Vera, tendrán mucha importancia la labor de las Cortes y de otros ministerio, especialmente el de Exteriores, para una respuesta política, también en esta materia.