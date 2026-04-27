Igualdad homenajea a Dolores Vázquez: "Se cometió una enorme injusticia, fue un linchamiento social e institucional"

1082017.1.260.149.20260427142935 La falsamente inculpada por el asesinato de Rocío Wanninkhof, Dolores Vázquez, ofrece unas declaraciones a los medios tras recibir la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

Igualdad homenajea a Dolores Vázquez, en un acto de "justicia" por el "linchamiento" en el caso Wanninkhof MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha homenajeado a Dolores Vázquez, injustamente condenada por el crimen de Rocío Wanninkhof en 1999 en Mijas (Málaga), en un acto de "justicia" contra el "linchamiento" que sufrió.

"Hoy es un acto de verdad y es un acto de justicia, es un acto de justicia, querida Dolores, porque se cometió una enorme injusticia contigo, porque fue un linchamiento social, porque fue un linchamiento institucional contra ti, contra tu persona. Es una vergüenza compartida, porque, desde luego, te afectó a ti y tú fuiste la que viviste aquella situación injusta de linchamiento, pero toda la democracia española te puedo asegurar que fue afectada", ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Así lo ha puesto de manifiesto Redondo en el acto de entrega de la Medalla a la Promoción de los valores de Igualdad, a Dolores Vázquez, con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, que se conmemora el 26 de abril.

Durante su discurso, Redondo ha calificado la jornada como "un día de justicia, de verdad y de reparación" y ha destacado la importancia de reconocer públicamente la "injusticia" sufrida por Vázquez.

La ministra ha denunciado el papel de la desinformación en el caso y ha señalado que "las mentiras, los bulos y las falsedades" se extendieron no solo en los medios de comunicación, sino también en instituciones. "Y creo que hay que decir claramente que cuando el bulo y la mentira se apoderan de los medios de comunicación, se apoderan de la policía, se apoderan de las instituciones, hay personas con nombre y apellido que sufren esa mentira", ha afirmado.

Redondo ha insistido en que el acto no solo busca reparar a Vázquez, sino también a la memoria colectiva y a la propia democracia: "Hoy, desde luego, te reparamos a ti, pero reparamos la memoria colectiva, reparamos la democracia española, que en ese momento falló estrepitosamente. Y también es un acto de reparación, tenemos que repararte. Dar visibilidad a la verdad no es suficiente, hay que reparar y en eso estamos", ha apuntado.

Igualmente, la ministra ha alertado del "elemento dañino" que es el "prejuicio" como origen del odio y la discriminación. "Cuando discriminamos, no aceptamos la diversidad, no aceptamos la complejidad, y la complejidad y la diversidad es lo más humano que hay", ha recalcado.

Finalmente, ha destacado la figura de Dolores Vázquez como "referente" social, especialmente en un contexto que ha descrito como "tiempos difíciles", en los que ha dicho que persisten discursos de rechazo hacia la diversidad.

Tras recibir la medalla, Vázquez, visiblemente emocionada, ha dedicado el homenaje a su familia y a las amistades que la acompañaron en los momentos más difíciles.

Durante su discurso, ha denunciado las "mentiras" que rodearon su caso, especialmente en relación con su vínculo con el entorno de la víctima, al que ha dicho que no les guardo "ningún rencor". En este sentido, ha aclarado que no existía una relación sentimental en el momento de los hechos con la madre de Rocío Wanninkhof, desmontando lo que ha calificado como un "montaje" que influyó en su situación judicial.

"QUERÍA A ROCÍO COMO A UNA HIJA"

"Ella había hecho su vida dos o tres años antes, y yo también. No existía tal relación como si de pareja. Éramos vecinas, yo me llevaba muy bien con ella, los niños eran chiquititos", ha aclarado, al mismo tiempo que ha revelado que es algo que "duele mucho" porque "quería a Rocío como a una hija", al igual que a sus hermanos.

También ha abordado las consecuencias emocionales de su paso por prisión y del proceso judicial. Vázquez ha descrito cómo cayó en un "pozo muy profundo" del que le costó salir: "Cuando salí era insoportable, me sentía insoportable", ha confesado y ha añadido que sufría ansiedad, insomnio y desorientación, hasta el punto de no poder dormir en la cama y permanecer sentada en una esquina.

En su relato, ha incluido la advertencia recibida antes del juicio por parte de una funcionaria: "Usted ya ha sido condenada antes de entrar aquí". Además, ha recordado los interrogatorios policiales, donde, según ha relatado, le decían que había sido ella, que tenían "testigos". Vázquez ha descrito ese momento como el inicio de "la pesadilla".

Pese a todo, ha destacado su capacidad de superación: "Todo eso lo he logrado, poquito a poco, solita", ha afirmado, para añadir que la experiencia la ha hecho "más cauta" y "un poquito más reservada". "Y este homenaje, este recibimiento, es algo que siempre he deseado desde el minuto uno", ha subrayado.

En septiembre del año 2000, Dolores Vázquez fue detenida como principal sospechosa del asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, hija de su expareja. El caso desató un frenesí mediático en España que conmocionó al público y presionó a la policía para que encontrara respuestas rápidamente.

Dolores Vázquez fue absuelta de los cargos tras la aparición de pruebas que condenaron por el asesinato de Rocío Wanninkhof a Tony Alexander King, después de que el ciudadano británico fuera detenido por abusar sexualmente y asesinar a la joven de 17 años Sonia Carabantes el 14 de agosto de 2003 en Coín (Málaga).