Igualdad pide a la Fiscalía valorar el agravante por discriminación tras la agresión mortal a un joven en Alicante

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha pedido a la Fiscalía valorar el agravante por discriminación tras la agresión mortal a un joven en Alicante.

"Igualdad muestra su preocupación por la agresión mortal de un joven en Alicante, ante un posible componente homófobo. A través de un oficio a la Fiscalía, se ha solicitado valorar la aplicación de la agravante por discriminación del art. 22.4 del Código Penal", ha asegurado el Ministerio en un mensaje en redes sociales.

El presunto agresor y la víctima mantuvieron en la madrugada del jueves una disputa verbal que acabó en una pelea en la que el joven de 22 años presuntamente le propinó una patada en la cabeza la víctima, que se golpeó contra las vías. Los hechos sucedieron en la parada de TRAM de Campo de Golf, en Playa de San Juan.

El Centro de Coordinación e Información de Urgencias (CICU) de Alicante recibió un aviso para atender a la víctima. Durante la asistencia, el joven entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que el equipo del SAMU realizó técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que logró recuperarlo. Tras ello, fue trasladado al Hospital General Universitario Doctor Balmis donde finalmente, falleció horas después.

El detenido pasó a disposición judicial el sábado y el juez acordó su libertad con cautelares al considerar que no concurrían en este caso los requisitos para adoptar una medida más gravosa como la prisión provisional, ya que no ve riesgo de fuga en el presunto autor de los hechos, que tiene arraigo en el territorio.

La asociación del colectivo LGTBI Alicante Entiende ha pedido en un mensaje en redes sociales testimonios de personas que pudieran haber presenciado los hechos ya que apunta que la agresión podría haber estado motivada por la orientación sexual de la víctima, que "fue asesinado después de intentar ligar con otro chico".

"Desde los colectivos LGTBI exigimos que los delitos de odio por orientación sexual sean investigados y juzgados con todas las garantías, que se esclarezcan las verdades motivaciones del crimen y la homofobia no quede invisibilizada ni normalizada", señalan en un mensaje en sus redes sociales, donde expresan su "cariño y solidaridad con la familia, amistades y todas las personas" que querían a la víctima.