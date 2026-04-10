El impacto de la IA en el marketing, a debate en el próximo encuentro de Ejecución de Oportunidades

Archivo - Encuentro de Europa Press Ejecución de Oportunidades 'Ciberseguridad: de la protección tecnológica a la estrategia empresarial', en el Hotel Rosewood Villa Magna, a 16 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El impacto de la tecnología y la inteligencia artificial (IA) en el marketing protagonizará el debate del próximo encuentro de Ejecución de Oportunidades, un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company que se erige como un foro informativo y de fomento del networking que busca poner en común los proyectos, éxitos, retos y experiencias de las compañías socias de Generación de Oportunidades.

En el encuentro 'Marketing en la era de la IA, reinventar el crecimiento', que tendrá lugar este lunes, los ponentes debatirán sobre la paradoja a la que se enfrenta esta disciplina tras la llegada de la última revolución tecnológica.

En la era de la IA, el reto reside en hacer del marketing un motor de crecimiento empresarial y en la aplicación más generalizada de esta tecnología para acelerar el impacto de las iniciativas de branding en un contexto en el que cobran importancia palancas de crecimiento probadas como la marca, la creatividad y el conocimiento profundo del cliente.

En este contexto, la clave para las empresas no es solo cómo usar la IA, sino cómo utilizarla para construir marcas más relevantes, crear relaciones más profundas con los clientes e impulsar un crecimiento sostenible y continuado en el tiempo.

El encuentro, que estará moderado por la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, contará con el socio McKinsey & Company, Victor García de la Torre; el profesor de Marketing y decano del MBA de Esade, David López López; el director general de Marketing y Gestión de Marcas de Indra Group, Jesús Presa; el director de Marketing Comercial y Negocio Digital de Aena, Raúl Gómez García-Carpintero, y el responsable global de la disciplina de Marketing y Ventas Digitales de BBVA, Alfonso Fernández.

EJECUCIÓN DE OPORTUNIDADES

'Marketing en la era de la IA, reinventar el crecimiento' llega tras otros eventos centrados en temas como la IA agéntica, la comunicación, la recapacitación o 'reskilling' o las estrategias para la mejora de la experiencia del cliente.

Ejecución de Oportunidades, enmarcada en la plataforma Generación de Oportunidades, se presenta como un altavoz dirigido a los miembros de sus comités de dirección, responsables directos de la ejecución exitosa de sus estrategias ESG.

Con foco en el desarrollo y ejecución de las estrategias y planes concretos relativos al crecimiento sostenible, la innovación, la digitalización, el reto del futuro del trabajo, la acción social o la transparencia da voz a los responsables directos de conducir con éxito a las empresas hacia la consecución de sus objetivos.