Implantar políticas de 'compliance' en entidades eclesiásticas evitaría "la pérdida de credibilidad", según un experto

Publicado 23/05/2019 19:20:23 CET

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El responsable de servicios de Compliance en KPMG España, Alain Casanovas, ha defendido la importancia de implantar políticas de 'compliance' para "hacer las cosas bien y evitar la pérdida de credibilidad de instituciones y empresas", además de "evitar un incidente penal".

Casanovas ha hecho estas declaraciones en un Foro de la revista 'Palabra', celebrado en una céntrica sede del Banco Sabadell en Madrid, donde se ha debatido sobre la implantación de programas de cumplimiento normativo (Compliance) en entidades eclesiásticas, asíu como sus oportunidades y retos.

El encuentro ha reunido a profesionales del sector, abogados, jueces, eclesiásticos de diferentes diócesis españolas, y otras personas interesadas, y ha sido inaugurado por el director de 'Palabra', Alfonso Riobó.

En su intervención, Casanovas ha recordado que, en años pasados, la razón principal de implantar programas de cumplimiento normativo o 'compliance' ha sido "el miedo a un incidente penal, pero en el último año la perspectiva está cambiando". "En el fondo, lo más importante es la preocupación por hacer las cosas bien hechas e implantar una cultura ética que respete los valores más profundos de la entidad", ha argumentado.

"En temas de fe y confianza, el peligro es la pérdida de credibilidad, no la sanción económica, que puede periodificarse, también en los presupuestos de una diócesis", ha subrayado el experto, que ha puesto como ejemplo los últimos problemas de Facebook relativos a las filtraciones de datos o las conductas inapropiadas en organizaciones no lucrativas.

El encuentro también ha contado con la presencia del profesor de Derecho Patrimonial Canónico en la Facultad de Derecho Canónico en la Universidad de Navarra, Pablo Zalbidea. "El Compliance tiene una perspectiva más amplia, que no es solamente evitar el Código Penal, evitar un daño a la Iglesia por el incumplimiento de una normativa, sino llevar a cabo nuestra misión de forma más eficaz, más honesta, y en el fondo, de forma más evangélica", ha indicado.

"La normativa canónica será más comprendida si éste es nuestro espíritu, como ayuda y apoyo a una gestión sostenible, transparente y evangélica de los bienes y recursos", ha añadido, para apostillar que el "Compliance no será una cosa más que tienen que hacer los ecónomos o quienes sean los encargados de llevarlo a cabo dentro de las entidades eclesiástica, sino que será un apoyo para llevar a cabo nuestra misión de la mejor forma posible".

A preguntas de algunos asistentes, Casanovas también ha indicado que "en temas de abuso y corrupción de menores, es decisivo tener unas directrices claras de conducta y comunicarlas". "Que se sepa que esas conductas no están toleradas, y que se hizo todo lo posible por evitarlas", ha apostillado.

El consultor de KPMG, al referirse a la gestión empresarial, ha añadido que "no tener modelos de 'compliance', que sean insuficientes, o que pretendan ocultar o entorpecer, es un claro obstáculo de negocio. Esto lo estamos viendo a menudo. Por ejemplo, una organización que le pida financiación a un banco, y el banco, en los procedimientos de diligencia debida, de evaluación del riesgo, pregunta a la organización si tiene o no tiene modelo de 'compliance'"

"Eso puede tener un impacto significativo a la hora de financiar o no a una entidad. Lo mismo con hacer una póliza de seguros. Un buen modelo de 'compliance' disminuye la probabilidad de tener un siniestro", ha aseverado.

"En el mundo empresarial, los temas de 'compliance' se ven ahora mismo no por miedo, sino porque no se van a poder hacer operaciones, porque en un momento si me piden algo, no voy a ser capaz de acreditar que lo tengo. Es una evidencia de responsabilidad empresarial, 'compliance' está muy vinculado a diligencia", ha expuesto.

"Uno de los motivos de tener un modelo de 'compliance' es para hacer las cosas bien hechas. Pero después para acreditar que se ha hecho todo lo posible. Hacer todo lo posible no significa que no vayamos a tener incidentes de 'compliance', y que no vaya a suceder nada en el futuro (se refiere sobe todo a incidentes penales), pero disminuye la probabilidad de que eso suceda", concluyó.