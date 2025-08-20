Los incendios forestales provocan el corte de diez carreteras, la mayoría en Castilla y León

Vehículos en la A2 a la altura del kilómetro 17, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han provocado el corte de nueve carreteras, la mayoría en Castilla y León, según el último boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT), alrededor de las 19.00 horas.

En concreto, en la provincia de León se encuentran afectadas la LE-164 en Yebra, la LE-2703 en Portilla de la Reina, la LE-4212 en Cariseda, la LE-5228 en Salas de los Barrios y la LE-7311 en Nogar.

También en Castilla y León, en la provincia de Zamora, están cortadas las ZA-103 y ZA-104, ambas en el entorno de Vigo de Sanabria, y la P-217 en Cartaño de Abajo.

Mientras, en Cáceres se encuentra afectada por el fuego la CC-224, en Hervás, y, en Toledo, la CM-5007, en el entorno de Méntrida.

Al margen de ello, la DGT ha avisado de que un accidente "complica" el acceso a Madrid por la A-42, en Getafé. En cuanto al tráfico, ha señalado que está "en aumento" en Gipúzcoa, en la AP-8 en Irún, en dirección a Francia; en Girona, en la AP-7, a la altura de La Jonquera, en ambos sentidos de la marcha; y, en Málaga, en la A-7 a su paso por San Pedro de Alcántara, en dirección a Estepona.