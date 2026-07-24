Los incendios forestales han quemado ya más de 114.700 hectáreas en 2026, frente a las 24.133 arrasadas el año pasado

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción, - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han quemado hasta el momento un total de 114.796,42 hectáreas forestales desde el inicio del año, frente a las 24.133,26 del mismo periodo de 2025, según datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Hasta este viernes 24 de julio, se han registrado en lo que va de año 29 grandes incendios forestales (GIF), una veintena más de la media de la última década en el mismo periodo.

Los datos difundidos por el Ministerio que dirige Sara Aagesen son provisionales y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 24 de julio de 2026.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado este jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

La decisión se ha tomado por la "concurrencia de estos incendios" y las condiciones meteorológicas "especialmente adversas", y la "necesidad" de movilizar "un importante volumen de recursos" de administraciones públicas diferentes. "Factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil", ha explicado Interior en un comunicado pocas horas después de que la Comunidad de Madrid lo haya solicitado.

El Ministerio ha valorado la "existencia de evacuaciones preventivas", la amenaza del fuego sobre núcleos urbanos y el potencial impacto "supraterritorial de la emergencia", ha añadido.