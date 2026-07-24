El peligro de incendios sigue hoy muy alto o extremo en casi toda España pero las condiciones mejorarán el fin de semana

Camiones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El peligro de incendios seguirá este viernes muy alto o extremo en la mayor parte del territorio, pese al descenso de las temperaturas tras finalizar la ola de calor que ha afectado esta semana a España.

No obstante, las condiciones mejorarán algo durante el fin de semana, pero se incrementará de nuevo el peligro en días posteriores, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado este jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

La decisión se ha tomado por la "concurrencia de estos incendios" y las condiciones meteorológicas "especialmente adversas", y la "necesidad" de movilizar "un importante volumen de recursos" de administraciones públicas diferentes. "Factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil", ha explicado Interior en un comunicado pocas horas después de que la Comunidad de Madrid lo haya solicitado.

El Ministerio ha valorado la "existencia de evacuaciones preventivas", la amenaza del fuego sobre núcleos urbanos y el potencial impacto "supraterritorial de la emergencia", ha añadido.