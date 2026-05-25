Incendios.- El fuego consume apenas 60 hectáreas en España en las últimas tres semanas, según Copernicus

Archivo - Bomberos trabajan en las tareas de extiención del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han consumido un total de 26.858 hectáreas (ha) en España hasta el 20 de mayo, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus. Esto supone apenas 65 ha más que el 29 de abril, cuando habían ardido 26.793 ha.

A nivel europeo, estas 26.858 ha suponen el 30,9% del total que se ha quemado en toda la Unión Europea (UE) hasta el 20 de mayo, 86.763 ha. Aún así, España es el segundo país europeo donde más fuegos se han declarado este año: ha registrado 219, frente a los 255 de Francia.

El fuego quemó 393.079 ha en España en 2025, el 38% del territorio quemado en la UE, que sumó 1.033.966 ha durante todo ese año. La mayor parte de hectáreas calcinadas se quemaron en agosto ya que, en cuestión de un mes, se quemaron más de 150.000 ha (en concreto, se pasó de 22.7845 ha el 29 de julio a 380.877 ha el 2 de septiembre).