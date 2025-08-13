Los incendios mantienen 18 carreteras cortadas en Zamora, León, Valencia, Cáceres, Toledo y Huelva

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios mantienen cortadas 18 carreteras de la red secundaria en seis provincias. Siete de estas vías están en Zamora, tres en Valencia, tres en León, dos en Cáceres, dos en Toledo y una en Huelva, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) a traves de su página web.

Entre las carreteras que se han visto afectadas por el humo en las últimas horas se encuentra la CC432 a la altura del Villar del Pedroso y y la EX387 en Valdelacasa del Tajo en Cáceres; la M607 entre los punto kilométricos 17 al 31 en ambos sentidos de circulación.

En León el humo afecta a la LE110 (punto kilométricos 12 al 17 ambos sentidos) a la altura de Castrocalbon y a la N6 (pk 370 al 380 ambos sentidos) en Rodanilo, ambas en León. Y en Toledo la a la TO1197 (pk 0 al 2.5 ambos sentidos) y la CM4100 (pk 23 al 38 ambos sentidos) en Navalmoralejo en Toledo.

Asimismo permanece cortada la A6 a la altura de Valcavado del Paramo en León dirección hacia Tordesillas debido a un accidente. El desvío está señalaizado.