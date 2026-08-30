Incertidumbre ante el inicio del curso escolar en Cueta, con la vuelta de los docentes a las aulas este martes

Varias personas durante una manifestación para protestar por la situación provocada por su llegada masiva, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este martes 1 de septiembre está prevista la vuelta de los profesores a las aulas en Ceuta en un inicio del curso escolar marcado por la incertidumbre y el temor y la desconfianza de profesores y familias ante las medidas propuestas por el Ministerio de Educación, que incluyen un plan de refuerzo de la seguridad por la situación generada tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio y de cara al inicio de las clases el 8 de septiembre.

De hecho, asociaciones de padres y estudiantiles ya han augurado absentismo de cara a los primeros días en las aulas. Esta semana, la Junta Local de Seguridad ceutí ha establecido un plan de seguridad que va a garantizar a las familias que sus hijos e hijas van a ir a los centros de forma segura. Además, los equipos directivos están supervisando también esa ordenación de los centros.

Así lo ha transmitido el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, a directores escolares, asociaciones de padres y madres de alumnos y de jóvenes de la ciudad autónoma. Por esta parte, ha añadido que Educación ha propuesto que haya acompañamiento policial en las diferentes rutas escolares y en las entradas y salidas de los centros.

Asimismo, pedirá un refuerzo de la seguridad en las inmediaciones de los colegios durante las tardes y las noches para que no entre personal no autorizado en esos edificios. Además, ha indicado que el Ministerio va a implementar en los centros "un plan de intervención para que el alumnado que más puede estar sufriendo esta situación pueda integrarla, pueda digerirla y minimizar su efecto psicológico".

LOS SINDICATOS DE DOCENTES PIDEN "GARANTÍAS"

Portavoces en Ceuta de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y de ANPE Sindicato Independiente están a la espera de que las medidas anunciadas por el secretario de Estado de Educación realmente se pongan en marcha antes de la 'vuelta al cole'.

Ambas, junto a una portavoz en Ceuta de la Unión General de Trabajadores (UGT), han demandado habilitar aulas matutinas y vespertinas y --en el caso de UGT-- también líneas de autobús con vigilancia para evitar en la medida de lo posible que los menores efectúen desplazamientos en solitario.

La portavoz de Educación de CSIF en Ceuta, Lola Cuadra, ha exigido "garantías reales" de que todas las medidas de seguridad, limpieza y refuerzo del personal avanzadas ayer por el secretario de Estado de Educación estén "plenamente operativas" antes del 1 de septiembre.

Además, ha instado al Ministerio a que garantice una limpieza diaria y suficiente al margen de la que ya tienen de normal todos los centros y a que se permita a las familias disponer de aulas matutinas y despertinas para poder conciliar la vida laboral y asegurar la protección de los menores.

Asimismo, ha demandado la activación "inmediata" del plan psicosocial, que tiene que contar con profesionales y medios suficientes, y un incremento de la dotación de personal a los centros, un refuerzo de los equipos de orientación.

Por su parte, la portavoz de ANPE en Ceuta, Remedios Acosta, ha señalado que ella "pone en cuarentena" lo anunciado por el secretario de Estado a la espera de ver si las medidas realmente se ponen en marcha antes de la vuelta de los alumnos a las aulas. Además, ha apuntado a que "todo lo anunciado se traduce en dinero".

"Todo lo que han ido diciendo todos los ministros que han venido aquí para nada ha sido mentira. Ceuta está abandonada. En Ceuta no se han tomado ninguna medida. La quieren convertir en un CETI", ha denunciado en declaraciones a Europa Press.

En la misma línea que la representante de CSIF, Acosta ha demandado aulas matinales y vespertinas y ayuda psicológica a los padres.

Trinidad Megías, presidenta de la Junta de Personal Docente no Universitarios en Ceuta y secretaria general de UGT servicios públicos en la ciudad autónoma, ha apuntado a que "el tema de la limpieza (de los centros), en principio está ya solventado". Además, ha apuntado a que se han acometido refuerzos de limpieza en los centros que han acogido a menores.

"El problema ahora mismo más grave es el tema de la seguridad. El hecho de que, lógicamente, la gran mayoría de menores están ahora en sus casas, pero tienen que trasladarse a los centros", ha apuntado en declaraciones a Europa Press.

En este aspecto, ha comentado que está de acuerdo con las medidas anunciadas por el secretario de Estado de Educación, por ejemplo en materia de seguridad. Sin embargo, ha pedido en líneas similares a las utilizadas por las otras representantes sindicales que haya aulas matinales y vespertinas --que ya existen para primaria-- para otros ciclos educativos.

Asimismo, ha destacado la necesidad de establecer líneas de autobuses escolares con personal de vigilancia dentro, así como en los puntos de salida y recogida. Por otro lado, también ha demandado medidas de carácter psicosocial a las familias, a los profesores y a los alumnos.

"La situación que estamos viviendo en nuestra ciudad no es que haya pasado una catástrofe, haya terminado y ahora nos estemos recuperando, es que continuamos con la misma situación desde el día 30 de julio", ha denunciado.

PADRES, MADRES Y JÓVENES: LAS FAMILIAS "TIENEN MIEDO"

La FAMPA Cuatro Culturas, el Consejo de la Juventud y del Movimiento de Estudiantes han transmitido la posibilidad de que haya alumnos que no acudan a clase en Ceuta, cuyo curso escolar empieza el próximo 8 de septiembre. Además, han manifestado su desconfianza con respecto a las medidas avanzadas por el secretario de Estado de Educación.

En concreto, Sebastián, miembro de la Junta Directiva de la FAMPA Cuatro Culturas, ha señalado que las familias "tienen miedo" por mucho que De la Rosa les haya transmitido que "confíen" en el Ministerio. "No hay una confianza porque llevamos más de un mes y esto sigue igual. No ha cambiado nada", ha lamentado en declaraciones a Europa Press.

Aunque considera que las medidas anunciadas son "coherentes" ("son las que recogimos en un borrador y se mandamos a la Dirección Provincial de Educación"), también cuestiona que se hable de una situación "normal" cuando se han producido "20 violaciones" y en los centros de salud "no se puede ni entrar de cómo están", ha denunciado entre otras cosas.

Por ello, Sebastián ha avanzado que hay "muchos" padres que no van a llevar a sus hijos al colegio durante las primeras semanas de clase y que hay familias que se están planteando firmar autorizaciones para que sus hijos no vayan al centro educativo. Además, hay otros que utilizarán sus coches particulares para llevarles y traerles del colegio. "Los padres no se fían, no van a dejar que los niños vayan solos y vuelvan solos, aunque tengan 12 o 13 años", ha indicado.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Juventud y del Movimiento de Estudiantes, Adil Hamed Cañibano, ha confesado que "no suele creer a las administraciones". En lo que respecta a las medidas propuestas, considera que son "insuficientes" ya que los jóvenes ceutíes necesitan volver a una normalidad "completa". "Lo que querríamos sería una devolución, pero como tal no puede ser porque supuestamente se tiene que seguir la ley", ha incidido.

No sabe precisar si el posible absentismo de los menores se va a concentrar en los primeros días o en los primeros "meses". Aún así, ha recalcado que él es "fiel creyente" de que los jóvenes acudan a clase, pero que lo hayan "de la mejor manera posible". "Hay gente que este año también vuelven a entrar en la universidad, es su último año en segundo bachiller. Necesitamos que nuestros jóvenes acudan, pero de la mejor forma posible", ha subrayado.