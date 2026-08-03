El inicio de agosto deja récord de temperatura mínima, con 26,3ºC en Reus (Tarragona)

Archivo - Una mujer se abanican en la calle - Marta Fernández - Europa Press - Archivo
MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
El inicio de agosto ha dejado récord de temperaturas mínimas, con 26,3ºC en Reus, según un mensaje en 'X' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En concreto, la estación de Reus Aeropuerto no bajó de 26,3°C el 1 de agosto, por lo que fue la noche más cálida desde, al menos, 1953. El anterior récord era de 2015, con 26,1ºC.
Además, Valladolid registró el día 30 su noche más cálida para julio, con 23°C. Su récord anterior era de 2022, con 22,8ºC.
"En este verano tan cálido se siguen batiendo récords de temperaturas", ha señalado el organismo estatal.