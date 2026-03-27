El inicio de la Semana Santa traerá subida de temperaturas y lluvias en el tercio norte peninsular

Archivo - Paraguas en la Campana antes de que se de la venia a la Hermandad de la Borriquita, a 24 de marzo del 2024 en Sevilla, (Andalucía España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodo que va del próximo lunes al Jueves Santo traerá subida de temperaturas tras la bajada generalizada del domingo y lluvias en el tercio norte peninsular, según la predicción especial de Semana Santa de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El Jueves Santo podría registrarse lluvia en los tercios este y sur peninsulares, especialmente en Baleares; y el Viernes Santo las precipitaciones que alcanzarán el centro peninsular con nieve en los principales sistemas montañosos del noroeste, aunque hay "incertidumbre" con respecto a ambas cosas.

De acuerdo con AEMET, la estabilidad será la protagonista del clima este sábado en la mayor parte de España. No obstante, se prevén precipitaciones en el área cantábrica que durante el día se extenderán a buena parte del resto del tercio norte y de forma ocasional a Baleares. A últimas horas, la cota nieve descenderá en el norte, por lo que se registrarán nevadas en montañas que también podrían afectar a zonas más bajas.

Al margen de ello, las temperaturas experimentarán oscilaciones y habrá heladas en entornos de montaña. Asimismo, soplará viento de levante con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán y predominará el viento de componente norte en el resto del país. En Ampurdán, Baleares, litorales de Galicia, Pirineos y Ebro será fuerte con rachas muy fuertes y en el cuadrante nordeste tenderá a arreciar.

En Canarias el tiempo será también estable, aunque cabe la posibilidad de que se dé alguna precipitación débil en las islas montañosas. En el archipiélago las temperaturas aumentarán ligeramente y, además, soplará viento de componente norte con intervalos fuertes.

El domingo será una jornada marcado por la entrada de una masa de aire polar sobre la Península y Baleares. De acuerdo con AEMET, este hará que las precipitaciones que se esperan en el tercio norte peninsular caigan en forma de nieve en amplias zonas, pudiendo dejar acumulados significativos en cotas que podrán bajar hasta los 400/700 metros. Además, también lloverá en Baleares, y podría hacerlo de manera fuerte.

En este marco, las temperaturas descenderán de forma prácticamente generalizada, por lo que habrá heladas en zonas de montaña y la meseta norte. Asimismo, soplará viento intenso de componente norte, con rachas muy fuertes en Baleares y en la mayor parte del centro y mitad oriental peninsular que dejará una sensación térmica muy baja en el nordeste. Por el contrario, Canarias tendrá un tiempo estable con intervalos fuertes de alisio.

El organismo estatal avanza predominio de la estabilidad en la Península y Baleares entre el lunes y el Jueves Santo, con precipitaciones restringidas al tercio norte, en forma de nieve en montañas. No obstante, puntualiza que un sistema de bajas presiones podría dejar precipitaciones en los tercios este y sur peninsulares, especialmente en Baleares, si bien hay una "elevada incertidumbre" con respecto a su posicionamiento.

Durante estos días, los termómetros subirán y las heladas en entornos de montaña y en puntos de la meseta norte tenderán a menos. A su vez, soplará viento de componente norte, con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular. El tiempo estable continuará en Canarias, con alisios con intervalos fuertes, predominio de los aumentos térmicos y posible presencia de calima.

Por último, AEMET ha señalado que una pequeña masa de aire frío atlántica en altura podría entrar el Viernes Santo, desestabilizando relativamente la mitad norte. Allí dejaría abundante nubosidad y precipitaciones que alcanzarán el centro peninsular con nieve en los principales sistemas montañosos del noroeste.

Asimismo, dejaría una bajada de temperaturas. Aún así, el organismo estatal ha indicado que todavía hay "bastante incertidumbre" al respecto. Por lo demás, habrá viento flojo a moderado del norte y oeste y en Canarias no se esperan cambios excepto una bajada de temperaturas.