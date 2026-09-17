Las intensas lluvias dejan en Cataluña, C. Valenciana y Murcia un fallecido, clases suspendidas e inundaciones

Hallado muerto el conductor de un vehículo atrapado por el agua en Olivella (Barcelona) - EUROPA PRESS

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias caídas desde este miércoles en el levante español han dejado incidencias especialmente en Barcelona, donde ha fallecido una persona en una riera, Murcia y la Comunidad Valenciana. Rescates, Inundaciones, transportes públicos y clases suspendidos son algunos de los efectos provocados por el episodio de intensas precipitaciones, además de la alerta hidrológica en barrancos de Valencia.

La Generalitat catalana y valenciana lanzaron avisos EsAlert a la población ante los avisos por precipitaciones intensas y la Agencia Estatal de Meteología (AEMET) llegó a activar esta mañana un aviso rojo por riesgo de lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado

Cataluña y Valencia han ido recuperando la normalidad en las últimas horas tras declara la preemergencia hidrológica en barrancos de Valencia y a suspender clases presenciales. La situación más grave se ha registrado hasta el momento en Barcelona, donde un conductor de un vehículo ha fallecido al quedar atrapado por el agua en Olivella al pasar por una riera.

Los Bombers de Barcelona recibieron 216 avisos de las incidencias relacionados con las lluvias de este miércoles y gestionaron 158 servicios, de los cuales 47 requirieron intervención directa, como inundaciones, retirada de elementos con riesgo de caída e incidencias relacionadas con el suministro eléctrico.

Por su parte, Protecció Civil ha desactivado este mediodía la alerta del plan Inuncat tras finalizar el episodio, que ha dejado 1.130 llamadas al teléfono de emergencias 112 principalmente desde la comarca del Barcelonès (Barcelona), según ha informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los principales registros de intensidad de lluvias se han producido en las comarcas del Garraf, Baix Llobregat y Vallès Occidental (Barcelona), donde se llegaron a superar los umbrales de 20 litros en 30 minutos en algunos puntos.

En el caso de Valencia, la ciudad ha comenzado a recuperar la normalidad tras la lluvias torrencial que cayó este jueves, que ha dejado hasta 81 l/m2 y que ha provocado desde anoche más de 250 servicios atendidos por los bomberos municipales como achiques, caída de ramas y saneamiento. Los túneles de Pechina y Hermanos Machado ya se han reabierto al tráfico y los trenes de cercanías han recuperado el servicio.

También vuelve a estar operativo el Aeropuerto de Valencia tras las inundaciones sufridas el miércoles que obligaron a desviar vuelos y Metrovalencia circula en todas las líneas de metro y tranvía.

En el municipio de Paiporta, considerado zona cero de la dana de 2024, y donde esta noche llegaron a caer 60 l/m2, las principales incidencias estuvieron vinculadas a acumulaciones de agua en bajos, desplazamiento de algunas tapas y trapas de la vía pública, acumulaciones "puntuales" de agua y pequeñas incidencias en distintos puntos del municipio.

Respecto a la actividad lectiva, más de 94.800 alumnos de municipios de Valencia y Alicante se han quedado este jueves sin clase por la alerta meteorológica, mientras las universidades valencianas han suspendido la actividad presencial este jueves.

Emergencias también ha dado por finalizada la pasada madrugada la alerta en nivel amarillo en la zona en la zona de la Cuenca del Magro; de los barrancos de la Albufera y Poyo-Saleta; Bajo Túria y el Carraixet-Calderona, que se activó la última hora del miércoles.

RESCATES DE CONDUCTORES EN CARTAGENA

La Región de Murcia se ha llevado la peor parte a lo largo de la mañana de este jueves. La actividad lectiva permanece suspendida hasta las 15 horas en los centros educativos de 14 municipios de la comunidad autónoma y varias pedanías del municipio de Murcia.

En Cartagena, en algunas zonas se han superado los 70 litros por metro cuadrado en una hora, según ha informado el Ayuntamiento, que ha registrado inundaciones y mantiene trabajando a los servicios municipales para recuperar la normalidad.

Los bomberos de la localidad han realizado al menos media docena de rescates de ocupantes de vehículos durante el episodio de lluvias registrado este jueves, que ha dejado además un incendio en la cubierta de un supermercado de El Algar y la caída de un muro perimetral en Los Dolores, sin que se hayan registrado daños personales, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

En cuanto a Baleares, Emergencias ha solicitado a las familias que tengan la posibilidad que adelanten la recogida de sus hijos de los centros educativos de Ibiza y Formentera.