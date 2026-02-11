La inversión publicitaria en España alcanzó los 12.745,4 millones en 2025, un 2,6% menos, según InfoAdex

Archivo - Una persona muestra ayudas a la accesibilidad en un mando de televisión durante un encuentro con personas con discapacidad visual y auditiva, a 1 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Portaltic, portal de - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La inversión publicitaria real estimada en España alcanzó los 12.745,4 millones de euros en el año 2025, lo que representa un descenso del 2,6%, según se desprende del 'Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España 2026'.

Así lo ha dado a conocer este miércoles InfoAdex, que ha detallado que la inversión real estimada en medios controlados alcanzó los 6.267 millones de euros en 2025, cifra que supone un incremento del 0,9% sobre la registrada en 2024 y que todos los medios han aumentado su inversión, salvo Televisión, que cayó un 4,4%.

En el caso de los denominados medios estimados (marketing telefónico, merchandising, señalización y rótulos, mailing digital y físico, etc), el informe indica que representaron el 50,8% de la inversión total, con 6.478,4 millones de euros invertidos en el ejercicio, un 5,7% menos frente a los 6.873,2 millones registrados en 2024.

Dentro de los medios controlados, Televisión se sitúa como el primer medio por volumen de negocio, con una participación del 28,5% en el conjunto de medios controlados, 1,5 puntos menos que la cuota registrada en 2024. Este medio reduce su inversión en un 4,4%, situando su cifra en 1.784,4 millones de euros frente a los 1.867,1 millones del año anterior.

Por su parte, Search ocupa el segundo lugar por volumen de inversión, alcanzando los 1.000,9 millones de euros, con un 2,4% más respecto a 2024.

Redes Sociales se mantiene en el tercer lugar, con un incremento del 2,8% en su cifra de inversión y registra 880,6 millones de euros. La cuota que alcanza redes sociales sobre el total de medios controlados es del 14,1%.

Asimismo, el estudio sitúa a Diarios y Dominicales en el cuarto medio por volumen de inversión publicitaria y supone el 12% del total de los medios analizados, con un nivel de participación muy similar al de 2024. La inversión publicitaria de este medio ha sido de 750,1 millones de euros, una cifra próxima a los 749 millones registrados en 2024, lo que se traduce en una variación del 0,1%.

En quinto lugar por volumen de inversión aparece el medio radio + audio digital, que en 2025 recibe 590,2 millones de euros frente a los 575,4 millones de 2024, lo que supone un aumento del 2,6%. Este medio concentra el 9,4% de la inversión publicitaria de los medios controlados, registrando un crecimiento moderado de su cuota respecto al año anterior.

Websites (YouTube, Infojobs, Idealista, etc) aparece en el sexto lugar por volumen de inversión y representa el 8,9% del total de los medios controlados, con los 559 millones de euros y un 8,8% de incremento.

El medio Exterior ha obtenido 460,5 millones de euros y ocupa el séptimo lugar, representando el 7,3% del total de la inversión publicitaria recogida en los medios controlados. Su evolución alcanza un crecimiento del 6,7% respecto a los 431,7 millones alcanzados en 2024.

En octavo lugar aparece el medio Revistas, que en 2025 alcanza una inversión de 216,3 millones de euros, frente a los 214,2 millones de 2024, lo que equivale a una variación del 1%. El peso de Revistas sobre el total de los medios controlados es del 3,5%.

Finalmente, la inversión en Cine, en último lugar dentro de los medios controlados, supone el 0,4% y ha registrado un aumento del 6,2%, al pasar de los 23,5 millones de 2024 a los 25 millones obtenidos en 2025.