La inversión publicitaria en medios creció un 6,3% en el mes de abril hasta alcanzar los 490,6 millones, según InfoAdex

Archivo - Mando a distancia, televisión, televisor, tele, TV. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La inversión publicitaria ha alcanzado los 490,6 millones de euros durante el mes de abril, lo que supone un 6,3% más que en el mismo mes del año anterior, cuando se registraron 461,7 millones de euros.

Según InfoAdex, la inversión publicitaria en los cuatro primeros meses del año llegó a los 1.847,7 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,4% en comparación con el mismo periodo de 2025, que ascendió a 1.769,7 millones.

Por medios, Televisión ocupa la primera posición por volumen de inversión publicitaria en abril, con un crecimiento del 3,7% frente al mismo mes de 2025, obteniendo 140,8 millones de euros.

Por su parte, Redes Sociales alcanzó los 77,1 millones de euros, con un aumento del 15,6% respecto a 2025; seguido de Search en la tercera posición, que eleva su cifra de inversión en un 8,9% y obtiene 71,7 millones de euros.

En cuarta posición aparece Diarios y Dominicales, que mantiene un nivel de inversión muy similar al del año anterior, con 52,5 millones de euros frente a los 52 millones registrados en abril de 2025, lo que supone una variación del 1%.

Websites ocupa el quinto puesto por inversión y se sitúa en 51,2 millones de euros, con un aumento del 8,8%. Le sigue Radio y Audio digital, que aumenta su inversión en el mes analizado un 1,2%, hasta alcanzar los 47,5 millones de euros.

En el caso de Exterior, su cifra crece un 6,8% hasta los 30,6 millones de euros; y Revistas registra una inversión de 17,6 millones de euros, con una variación del 0,1% frente al mes de abril de 2025.

Finalmente, Cine experimenta un crecimiento del 35,6% respecto al mismo periodo del año anterior y se sitúa en 1,6 millones de euros de inversión publicitaria.