Irene Lanzaco, nueva presidenta del Comité de Directores de WAN-IFRA

Archivo - La moderadora y directora General de la AMI, Irene Lanzaco, en la inauguración del evento ‘Claves 2023’ que organiza la Asociación de Medios de Información (AMI), en el Beatriz Madrid Auditorio, a 1 de diciembre de 2022, en Madrid (España). Bajo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI), Irene Lanzaco, ha sido elegida presidenta del Comité de Directores de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), durante la celebración del 77º Congreso Mundial de Medios de Comunicación que se celebra en Marsella.

Así lo ha dado a conocer este lunes la Asociación de Medios de Información, que ha destacado que WAN-IFRA es la mayor organización mundial de editores de prensa, con más de 3.000 empresas asociadas y 18.000 medios representados de más de 120 países.

El Comité de Directores reúne a los máximos responsables ejecutivos de las asociaciones nacionales de medios y editores integradas en WAN-IFRA. La presidencia de este órgano conlleva además la incorporación de Irene Lanzaco al Comité Ejecutivo y al Consejo de Supervisión, los principales órganos de gobierno de la entidad.

De este modo, Irene Lanzaco se convierte en la primera mujer que asume la presidencia del Comité de Directores de WAN-IFRA desde su creación y también en la primera española que pasa a formar parte del Comité Ejecutivo y del Consejo de Supervisión de la organización, "reforzando la presencia de la industria periodística española en los principales órganos de gobierno de la mayor asociación mundial de editores de prensa".

Tras su nombramiento, Irene Lanzaco ha asegurado que "los medios de comunicación independientes atraviesan uno de los momentos más decisivos de su historia". "Defender el valor del periodismo profesional, garantizar la sostenibilidad económica de los medios y preservar el derecho de los ciudadanos a una información veraz son desafíos globales que requieren una respuesta coordinada de toda la industria", ha señalado.

Lanzaco asume esta responsabilidad "con el compromiso de fortalecer la cooperación entre asociaciones de medios de todo el mundo y de contribuir a que WAN-IFRA siga siendo una voz firme en defensa de la libertad de prensa, la innovación y el papel esencial de los medios en las sociedades democráticas".

Irene Lanzaco es directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI) desde 2020. Licenciada en Derecho y asesora de empresa por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE de Madrid, PDG por el IESE, está especializada en asuntos europeos, regulación digital y políticas de medios, y ha desarrollado una amplia trayectoria profesional vinculada a la representación institucional del sector periodístico.

Antes de incorporarse a AMI desempeñó diversas responsabilidades en organizaciones empresariales y europeas relacionadas con la comunicación, la economía digital y los asuntos públicos. Durante los últimos años ha representado activamente a la industria española de medios en los principales foros internacionales del sector.

NUEVOS VICEPRESIDENTES

Por otro lado, el Comité de Directores ha designado como vicepresidentes a Marcelo Rech, presidente de la Asociación Nacional de Periódicos de Brasil (ANJ), y a Paul Deegan, presidente y director ejecutivo de News Media Canada. "Ambos son figuras de gran prestigio internacional y destacados defensores del papel de los medios de comunicación frente al creciente poder de las plataformas digitales", ha destacado la entidad.

El Congreso Mundial de WAN-IFRA, que este año celebra su 77ª edición bajo la presidencia de la suiza Ladina Heimgartner, reúne en Marsella a los principales responsables de medios de comunicación de todo el mundo para debatir sobre el futuro del periodismo, la sostenibilidad de los medios y los desafíos derivados de la transformación digital.

Durante el encuentro, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, participa como invitada especial en una reunión del Comité Ejecutivo de la organización.

Finalmente, AMI ha explicado que el presidente de Henneo y expresidente de WAN-IFRA, Fernando de Yarza, fue reelegido miembro del consejo de administración de la organización, "consolidando la presencia española en los órganos de dirección de la asociación".