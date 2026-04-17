Los IV premios Pulso de las Telecomunicaciones destacan el "impulso al talento joven" y la atención ·cercana"

Entrega de los IV premios Pulso de las Telecomunicaciones - ALBERTO ORTEGA - EUROPA PRESS

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los IV premios Pulso de las Telecomunicaciones, organizados por Acutelan, han celebrado este viernes, 17 de abril, una jornada en la que los galardonados han subrayado, entre otras cuestiones, la colaboración entre agentes para "mejorar la competitividad del sector", el impulso al talento joven, la "importancia de la cultura del dato" en la toma de decisiones y la relevancia de la "cercanía" para atender a los clientes del sector.

Durante la entrega, celebrada en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados en Madrid, en el marco del VI Foro Pulso de las Telecomunicaciones, ha sido galardonada en la categoría Iniciativa Pública la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña por su "papel esencial en el desarrollo de la iniciativa TelcoCat".

Así, la directora general de Infraestructuras Digitales de la Generalitat, Cristina Campillo, ha subrayado la "gran sorpresa" del equipo al recibir el galardón, dado que "no teníamos conocimiento ni de que éramos candidatos". "Es un reconocimiento a todos los que lo hacemos posible. Quiero trasladar mi agradecimiento muy sincero a todos los agentes implicados desde la voluntad de mejorar la competitividad en todo el territorio", ha apostillado.

Por su parte, en la categoría 'Dinamismo Empresarial' ha recibido el reconocimiento 'Axión' por su "papel estratégico como motor de conectividad, difusión audiovisual y modernización tecnológica en España". La CEO de 'Axión', Araceli García, ha destacado que el premio es "muy importante para nosotros como empresa pequeña, por el reconocimiento que supone". "El premio no hace especial ilusión porque el dinamismo es parte de nuestra forma de ser".

En la categoría Iniciativa Empresarial, Premio Manuel Rozados Mazquiarán, ha recibido el reconocimiento Stratos Global Solutions por "su papel esencial en el desarrollo de soluciones para el sector de las telecomunicaciones" . De esta forma, el CEO de Stratos Global Solutions, Juanma Quijada, ha señalado que se trata de "una empresa joven", por lo que el galardón les "anima a continuar adelante y reforzar el talento joven".

Asimismo, ha recordado en su intervención "la importancia de tener una buena cultura del dato", dado que "muchas cuestiones se solventan con una buena cultura del dato, con base de datos e inventario, que permite la toma de decisiones".

En la categoría Beneficio Social, Premio Pedro Luis Romero Morales, ha recibido el reconocimiento 'Somos Conexión' por "el desarrollo de una cooperativa de telecomunicaciones nacida en 2015, con servicio estatal, creada con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la conectividad y contribuir al desarrollo social". El responsable de marketing de 'Somos Conexión', Carlos Angel, ha expresado la "ilusión al recibir el premio al beneficio social, porque tiene que ver con nuestra razón de ser, de existir". "Entendemos las telecomunicaciones desde la sostenibilidad, la ética y el compromiso social. Entendemos que esto no va de conectar dispositivos, va de conectar personas", ha concluido.

Por último, en la categoría Trayectoria Empresarial ha recibido el reconocimiento 'Grupo Azahara' por el desarrollo realizado en los últimos 25 años en el Sector de las Comunicaciones, donde ha "evolucionado desde una televisión local de proximidad hasta convertirse en un grupo multimedia y agencia integral 360º referente nacional". Su presidente, José Suárez, ha destacado el valor del trabajo local.

"Somos de Huelva, de Lepe, somos de una pequeña provincia, pero hay gente muy buena y con grandes ideas. Montamos una empresa hace 25 años y tenemos 5 centros de trabajo con 85 grandes profesionales muy implicados. Nuestra idea es seguir creciendo y poner a Huelva y a Andalucía en el mapa", ha indicado, al tiempo que ha reconocido que el galardón es un reconocimiento a su trabajo al "prestar atención al cliente". "Tenemos una visión cercana, local y de pueblo. Tenemos buenos profesionales", ha incidido.

Previamente a la celebración de los premios ha tenido lugar el VI Foro Pulso de las Telecomunicaciones, que ha subrayado la importancia de "generar diálogo" y "fomentar el conocimiento" en materia de telecomunicaciones en torno a cuestiones como el marco el regulatorio, edificio y despliegue, y aplicación al negocio, todo ello en aras de alcanzar un sector de las telecomunicaciones "más innovador y competitivo".