Jaime de los Santos asegura que el PP no modificará "en ningún caso" la ley del aborto si llega al Gobierno

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, en una entrevista a Europa Press. - DIEGO RADAMES

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, asegura que la formación no modificará "en ningún caso" la ley del aborto si llega al Gobierno.

"Si los españoles y las españolas tienen a bien hacer presidente del Gobierno al señor Alberto Núñez Feijóo, no se modificará la ley (del aborto) en ningún caso, pero en paralelo se implementarán todas las políticas necesarias a favor de la vida, para facilitar la adopción, para que una joven nunca interrumpa su embarazo porque no tenga una vivienda, porque no pueda llegar a fin de mes", señala.

Así lo pone de manifiesto en una entrevista a Europa Press, donde llama a "asegurar que nadie deja de tener una familia porque no se lo puede permitir".

En este sentido, explica que el PP no introdujo el aborto en su último Congreso, celebrado en julio de este año, porque "es un tema que ya no da a conversación".

"Pero como Pedro Sánchez y sus adláteres han pretendido arrinconarnos con esta materia, le voy a reproducir las palabras del presidente Feijóo: 'Mientras yo sea presidente del Partido Popular, a ninguna mujer que quiera interrumpir de forma volitiva el embarazo, se la va a señalar dentro de una ley que ya está refrendada por el Tribunal Constitucional. Y de ahí no nos vamos a mover'", argumenta.

El diputado del PP considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha añadido el aborto en el debate público y que "lo único que ha dicho es que, como no está de acuerdo con esos listados de objetores, que le deja a la justicia que decida al respecto".

A su juicio, Ayuso "no señala a ninguna mujer que de forma voluntaria haya querido interrumpir su embarazo". "Ni ella, ni ningún dirigente del Partido Popular", matiza.

"Aquí lo importante es cumplir la ley. Y si ahora la justicia considera que la presidenta Isabel Díaz Ayuso no está haciendo las cosas como deben hacerse, créame, ella no irá en contra de la ley nunca. Ahora mismo, lo que hace es mostrar una opinión contraria a lo que dice esa ley. Y lo que dice, y lo ha dicho ella, no Jaime de los Santos, es que deja a los jueces que diriman al respecto", argumenta.

En esta misma línea, de los Santos pide que se deje de "señalar" a las mujeres, ya que considera que se les está "colocando" en un "foco innecesario". "De los temas importantes, no abusemos, por más que este Gobierno se base o se sostenga en el abuso permanente", subraya.

DEROGACIÓN DE LA LEY TRANS Y LA DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

Por otro lado, el 'popular' asegura que, si llegan los de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno, derogarán de forma "inmediata" la ley del 'solo sí es sí', con el objetivo de aprobar otra ley que proteja "de verdad" a las mujeres víctimas de violencias machistas, con penas que los agresores "merecen".

De la misma manera, señala que derogarán la "mal llamada" Ley Trans para aprobar "inmediatamente" una norma que "blinde" todos los derechos de las personas transexuales y, especialmente, a las "criaturas" con disforia de género. "Para que en toda la transición, si es que así lo han decidido, vayan acompañados de, por supuesto, sus familias, pero especialmente por los expertos en la materia", detalla.