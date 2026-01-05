El Jardín Botánico lamenta la muerte del botánico Francis Hallé: "Referencia internacional en la defensa del arbolado"

El botánico Francis Hallé - RJB-CSIC

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del botánico Francis Hallé al que considera "una referencia internacional en el estudio de la botánica y la defensa del arbolado".

Hallé había ofrecido en los últimos años un par de conferencias, así como varias clases del Máster en Arboricultura y una exposición en las instalaciones del RJB-CSIC. Doctor en Biología por la Universidad de La Sorbona, en París, profesor de Botánica de la Universidad de Montpellier y profesor emérito de la Universidad de Montpellier II, Francis Hallé (Seine Port, 15 de abril de 1938 - Montpellier, 31 de diciembre de 2025), gozaba de un reconocimiento internacional por sus estudios, trabajos e investigaciones sobre los ecosistemas forestales y sus teorías e hipótesis sobre la arquitectura arbórea.

Especialista en bosques primarios, Francis Hallé ha dedicado su carrera al estudio de los árboles y a la concienciación pública sobre su fragilidad. Entre 2019 y 2025, ha desarrollado en el RJB varias clases dentro del Máster 'Arboricultura y Gestión del Bosque Urbano' que codirigen la Universidad Complutense de Madrid y el Real Jardín Botánico-CSIC; ha ofrecido conferencias como la titulada 'Hablemos de la inteligencia de las plantas' en marzo de 2022, en la que ha manifestado que, "las mejores ciudades empiezan con los árboles y no al revés".